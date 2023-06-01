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Воєнний фокус Російсько-українська війна РДК та "Свобода Росії" зайшли у Бєлгородську область

Стрілянина на Бєлгородщині: РДК та легіон "Свобода Росії" ведуть бої в районі Шебекіно (відео)

Фото: Російський добровольчий корпус (РДК) | Ілюстративне фото

Добровольці повідомляють про стрілецький бій на підступах міста Шебекіно в районі населених пунктів Нова Таволжанка та Титівка.

Бійці з Легіону "Свобода Росії" (ЛСР) та "Російського добровольчого корпусу" (РДК) 1 червня ведуть бойові дії в районі населеного пункту Шебекіно Білгородської області РФ. За словами командира РДК Дениса Нікітіна, бійці вже на підступах до міста. Кадри бойових дій опубліковано у Telegram-каналах підрозділів.

Нікітін повідомив, що добровольці не можуть забезпечити евакуацію мирних жителів, оскільки регулярна армія РФ здійснює обстріл населених пунктів. Внаслідок цього в РДК закликали мирних жителів евакуюватися.

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"Продовжуємо ділитися чіткою роботою артилерії: на марші знищено колону РСЗВ Град (БМ-21). Разом із братами з РДК продовжуємо демілітаризувати путінську армію", — йдеться у коментарях під відео.

Також було опубліковано кадри бойових дій у селах Нова Таволжанка та Титівка, які розташовані на підступах до Шебекіно. На відео чути звуки стрілецького бою.

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Заяви влади

За останньою інформацією губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, під обстрілом опинилися кілька населених пунктів Шебекинського та Грайворонського округів. Традиційно російський чиновник звинувачує в обстрілі українську армію.

"У Новій Таволжанці, за попередньою інформацією, є один постраждалий: у чоловіка осколкове поранення правого плеча. Від попадання снаряда спалахнув приватний житловий будинок", — написав Гладков.

За його словами, у населених пунктах від вибухової хвилі постраждали приватні домоволодіння.

Нагадаємо, губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков 1 червня повідомив про завдання удару по Шебекіно, в результаті якого постраждав гуртожиток на вулиці Леніна біля будівлі місцевої адміністрації. Як повідомили бійці з РДК, удару було завдано з установок залпового вогню "Град".

Також Губернатор повідомив, що внаслідок обстрілу в окрузі було поранено восьмеро людей. Напередодні у місті провели евакуацію близько 200 людей.