"Нехай дізнаються, як це, коли гинуть родичі": киянин, який втратив дружину, — про РФ (фото)

За даними Міноборони, ППО перехопили 10 балістичних та крилатих ракет. Але навіть з урахуванням того, що столицю захищає парасолька ППО, уламки збитих ракет все ще можуть травмувати та забирати життя місцевих жителів.

Для скорботних родичів мало втіхи в словах про те, що українські ППО збили 10 балістичних і крилатих ракет цього ранку. Журналісти розповіли про киянина, який плакав, сидячи, поряд з мішком, де було тіло його дев'ятирічної онуки. Про це повідомляє Sky News.

Неподалік лежало ще й тіло її матері. Під час масованого російського обстрілу вранці 1 червня загинула ще одна жінка.

За даними Міноборони, засоби ППО перехопили 10 балістичних та крилатих ракет. Але навіть з урахуванням того, що столицю захищає парасолька ППО, уламки збитих ракет все ще можуть травмувати та забирати життя столичних жителів.

1 липня було більше жертв за час одного обстрілу порівняно з попередніми атаками на столичний регіон.

Багато аналітиків вважають, що таким чином ЗС РФ намагається виснажити або пошкодити українську систему ППО перед очікуваним контрнаступом.

Мер Києва Віталій Кличко говорив про жорстокість росіян. За його словами, це не війна, а геноцид українського народу.

Чоловік на ім'я Ярослав, який втратив дружину, яка намагалася сховатися в бомбосховищі, повідомив, що притулок був замкнений.

Він сказав журналістам, що загибель дружини не лише розлютила його, а й зміцнила рішучість підтримати опір російській агресії.

"Я хочу, щоб вони дізналися, як це втратити члена сім'ї", — сказав він.

Багато жителів вимагали від мера відповіді, той же пояснив, що планується розслідування. Він зазначив, що російські ракети залишили людям мало часу, щоб сховатися та знайти притулок.

Нагадаємо, що 1 липня Кличко показав наслідки удару ракетами "Іскандер". За словами мера, обстріл у районі київської поліклініки забрав життя трьох людей. Уламок ворожої ракети впав біля входу в медзаклад через 4 хвилини з початку повітряної тривоги.

Також повідомлялося, що у ЗСУ пояснили, чому РФ застосовує "Іскандери" для обстрілу Києва.