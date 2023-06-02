"Консервативна оцінка": взяття Бахмута обійшлося Росії у 60 тисяч убитими та пораненими, — ЗМІ

За словами анонімного західного чиновника, загальна кількість втрат Росії вже перевищила 200 тисяч осіб. Приблизно третина є вбитими.

Внаслідок спроб захопити Бахмут Росія втратила понад 60 тисяч людей убитими. Про це пише видання Skу News із посиланням на неназваного західного чиновника.

За словами джерела, загальна кількість втрат Росії вже перевищила 200 тисяч осіб. Він також заявив, що є всі ознаки того, що Україна найближчим часом може розпочати контрнаступ.

"Ми вважаємо, що захоплення Бахмута, ймовірно, коштувало Росії не менше 60 000 жертв на ділянці Бахмут-Попасна під час бою, який триває цілий рік", — сказав чиновник.

Також джерело відзначило, що це "консервативна оцінка". На його думку, близько третини всіх втрат є убитими.

Чиновник додав, що на Заході оцінюють, що українські сили вже відійшли від центральної частини міста.

"Ми бачимо, що сили "Вагнера" знаходяться в процесі виведення принаймні на даний момент. Заміна цих силових елементів є важливим зобов'язанням і без того перевантажених регулярних сил Росії", — сказав чиновник.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден 21 травня заявив, що росіяни втратили 100 тисяч людей у битві за Бахмут. Однак, за його словами, росіяни не збираються відмовлятися від його повної окупації і щодня втрачають величезну кількість людей з особового складу.

"Правда в тому, що Росія зазнала втрат понад 100 000 людей у Бахмуті. Це важко буде заповнити. Не важливо, окупований він чи ні — там все одно не залишилося багато будівель. Це суттєво зруйноване місто", — сказав американський лідер.

Нагадаємо також, що 23 травня секретар РНБО Олексій Данилов говорив, що частина Бахмута досі перебуває під контролем ЗСУ. У районі Бахмута за десять місяців ЗСУ знищили найманців ПВК "Вагнер", спецназ та підрозділи ВДВ, представників інших родів військ, а також велику кількість техніки ЗС РФ.

1 червня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський сказав, що ЗСУ призупинили наступ на Бахмутському напрямку. Він зазначив, що українські військові виконують інші важливі завдання, щоби не дати перехопити ворогові ініціативу.