"Завжди трагедія": експерт розповів про наслідки знищення "Іскандерів" у небі над Києвом

За словами військового експерта Олексія Мельника, нові системи ППО, поставлені Заходом, дозволяють збивати балістичні ракети, проте робота ППО над населеним пунктом — це завжди непередбачувано і може обернутися трагедією.

Найефективнішим способом боротьби з ракетним терором РФ є знищення пускових установок ворога, проте Україна не має такої можливості. Про це розповів 2 червня співдиректор програм зовнішньої політики, координатор міжнародних проектів Центру Разумкова, військовий експерт Олексій Мельник в інтерв'ю для OBOZREVATEL.

Мельник пояснив, що небезпека ракет "Іскандер", якими окупант атакував Київ 1 червня, перш за все полягає в тому, що балістичні ракети мають дуже короткий час підльоту до цілей, через що часу на швидке сповіщення мирних жителів і реагування практично не залишається.

"Крилаті ракети, також модифікація "Іскандера", у цьому плані дещо інші. Принаймні, вони дають більше часу на те, щоб зреагувати як нашим бійцям із Сил протиповітряної оборони, так і громадянам, які шукають укриття", — пояснив експерт.

За його словами, у столиці України порівняно з місяцем тому ситуація з протиповітряною обороною значно покращилася. Нові системи Patriot та інші системи ППО, отримані Києвом від західних союзників, уже довели, що можуть ефективно збивати балістичні ракети.

"Але це умовно позитивна новина, тому що у будь-якому випадку ми бачимо, що збивання ракет над густонаселеним пунктом – це завжди трагедія, адже ніхто не може припустити, куди потраплять уламки ракет", — зазначив Мельник.

Ракетний обстріл Києва "Іскандерами" 1 червня

Нагадаємо, через ракетний удар "Іскандерами" ЗС РФ вночі 1 червня постраждали три райони столиці. У Деснянському районі загинули троє людей.

У той же день, за інформацією командування Повітряних сил ЗСУ, стало відомо, що сили ППО України збили всі 10 ракет, які росіяни випустили з ОТРК "Іскандер" по Києву.

У медичній установі, яка під час ракетної атаки Росії була закрита і не пустила людей в укриття, почали проводити слідчі дії.