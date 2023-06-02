Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Російсько-українська війна РДК та "Свобода Росії" зайшли у Бєлгородську область

Бої в Бєлгородській області: танки добровольців вже під Шебекіно (фото, відео)

Фото: Легіон "Свобода Россії" | Танк російських добровольців

За словами добровольців, у селі Нова Таволжанка ведуться бойові дії проти російських військ. У населеному пункті вже дислокується техніка ЛСР.

Добровольці з Легіону "Свобода Росії" продемонстрували свій танк із прапором ЛСР у селі Нова Таволажка, що поблизу міста Шебекіно Бєлгородської області Росії. Відповідне фото 2 червня опубліковано у Telegram-каналі бійців.

Неможливо відобразити вміст. Подивитись в Telegram

"Наш танк із прапором Вільної Росії у селі Нова Таволжанка під Шебекіно. Доброго ранку з нашої Батьківщини! Продовжуємо боротьбу!" — йдеться у повідомленні добровольців.

Також бійці опублікували відео битви з російськими солдатами у селі Нова Таволжанка. На відео добровольці зайняли позицію та ведуть вогонь зі стрілецької зброї.

Тим часом бійці "Російського добровольчого корпусу" публікують відео переміщення на військовій техніці в Бєлгородській області з командиром РДК Денисом Нікітіним.

"Друга фаза" боїв у Бєлгородській області

1 червня стало відомо, що бійці "Російського добровольчого корпусу" та Легіону "Свобода Росії" знову прорвали російський кордон і ведуть бої зі Збройними силами РФ.

Неможливо відобразити вміст. Подивитись в Telegram

За словами командира РДК Дениса Нікітіна, його бійці вже вийшли на підступи до міста Шебекіно. Добровольці переконують місцевих жителів евакуюватись із населеного пункту.

Неможливо відобразити вміст. Подивитись в Telegram

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков також інформував про завдання удару по Шебекіно, в результаті якого постраждав гуртожиток на вулиці Леніна біля будівлі місцевої адміністрації. Як повідомили бійці з РДК, удару було завдано з установок залпового вогню "Град".

Неможливо відобразити вміст. Подивитись в Telegram

Також 1 червня мешканка Шебекіно Бєлгородської області РФ розповіла, що на місто нібито йде наступ Збройних сил України. Водночас російських військових там дуже мало.