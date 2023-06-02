Бої в Бєлгородській області: танки добровольців вже під Шебекіно (фото, відео)

За словами добровольців, у селі Нова Таволжанка ведуться бойові дії проти російських військ. У населеному пункті вже дислокується техніка ЛСР.

Добровольці з Легіону "Свобода Росії" продемонстрували свій танк із прапором ЛСР у селі Нова Таволажка, що поблизу міста Шебекіно Бєлгородської області Росії. Відповідне фото 2 червня опубліковано у Telegram-каналі бійців.

"Наш танк із прапором Вільної Росії у селі Нова Таволжанка під Шебекіно. Доброго ранку з нашої Батьківщини! Продовжуємо боротьбу!" — йдеться у повідомленні добровольців.

Також бійці опублікували відео битви з російськими солдатами у селі Нова Таволжанка. На відео добровольці зайняли позицію та ведуть вогонь зі стрілецької зброї.

Тим часом бійці "Російського добровольчого корпусу" публікують відео переміщення на військовій техніці в Бєлгородській області з командиром РДК Денисом Нікітіним.

"Друга фаза" боїв у Бєлгородській області

1 червня стало відомо, що бійці "Російського добровольчого корпусу" та Легіону "Свобода Росії" знову прорвали російський кордон і ведуть бої зі Збройними силами РФ.

За словами командира РДК Дениса Нікітіна, його бійці вже вийшли на підступи до міста Шебекіно. Добровольці переконують місцевих жителів евакуюватись із населеного пункту.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков також інформував про завдання удару по Шебекіно, в результаті якого постраждав гуртожиток на вулиці Леніна біля будівлі місцевої адміністрації. Як повідомили бійці з РДК, удару було завдано з установок залпового вогню "Град".

Також 1 червня мешканка Шебекіно Бєлгородської області РФ розповіла, що на місто нібито йде наступ Збройних сил України. Водночас російських військових там дуже мало.