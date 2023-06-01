"Наших там дуже мало": мешканка Шебекіно розповіла, що відбувається у місті (відео)

За словами жінки, Шебекіно під обстрілом, а російських військових там практично немає. Мирні жителі виявилися надані самі собі.

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Мешканка Шебекіно Бєлгородської області РФ розповіла, що на місто нібито йде наступ Збройних сил України. Натомість російських військових дуже мало. Відповідне відео опублікувало російське медіа "Астра".

"Сьогодні 1 червня, позаду мене наше місто Шебекіно, яке горить, усе у вогні. Там досі йдуть бої. Ми з міста виїхали. <…> На місто йде наступ ЗСУ, наших там дуже мало", – сказала жінка.

За її словами, під час обстрілів у попередні дні дій у відповідь російських військовослужбовців не було. Вона додала, що у місті не було військових РФ, а мирні жителі надані самі собі.

"Дійшло це до того, що сьогодні вночі люди самі всі бігли, зараз багато хто залишається в підвалах, їх не можуть евакуювати", — пояснила росіянка.

Ситуація у Шебекіно

1 червня бійці з Легіону "Свобода Росії" (ЛСР) та "Російського добровольчого корпусу" (РДК) повідомили, що ведуть бойові дії в районі населеного пункту Шебекіно Бєлгородської області РФ і опублікували відео.

За словами добровольців, вони не можуть забезпечити евакуацію мирних жителів, оскільки регулярна армія РФ веде обстріл населених пунктів. Внаслідок цього в РДК закликали мирних жителів евакуюватися.

За інформацією губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, під обстрілом опинилися кілька населених пунктів Шебекинського та Грайворонського округів. Традиційно російський чиновник звинувачує в обстрілі українську армію.

Гладков також інформував про завдання удару по Шебекіно, в результаті якого постраждав гуртожиток на вулиці Леніна біля будівлі місцевої адміністрації. Як повідомили бійці з РДК, удару було завдано з установок залпового вогню "Град".

Нагадаємо, 1 червня повідомлялося, що бійці РДК та ЛСР прорвали російський кордон і рушили у бік міста Шебекіно Бєлгородської області.

Пізніше добровольці заявили про початок другої фази операції зі звільнення Росії від режиму Володимира Путіна.