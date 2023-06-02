Тисячі протитанкових та протипіхотних мін: WP про одну з перешкод для наступу ЗСУ

Українська армія має здолати величезні фортифікаційні укріплення РФ, а перед тим пройти декілька ліній мін, які складно виявляти.

Для успіху українського наступу потрібно пройти величезні лінії укріплень, які побудували окупанти. Вони складаються не тільки з окопів, але й з рядів мін. Про це повідомляє The Washington Post.

РФ встановила вздовж лінії фронту тисячі мін, щоб пройти їх, треба важка техніка та сапери. Сапери кажуть, що вони постійно тренуються для того, щоб непомітно розміновувати територію. Це робиться вночі та вручну, щоб окупанти не могли почути вибухи від мін. Військові не кажуть, як вони це роблять, проте вкінці дають сигнал побратимам, що можна рухатись.

Розмінування може бути першим кроком на шляху до наступу. Проте Кремль збудував на півдні величезні фортифікаційні споруди, які є павутиною з окопів, зубів дракона та іншими перешкодами, які видно з космосу. Ціль ЗС РФ — уповільнити будь-який український наступ, щоб встигнути перегрупуватись та підтягти резерви в місці удару.

УР-77 "Метеорит" Фото: Washington Post Leopard 2R Фото: Washington Post

Українські чиновники та військові відмовились надати інформацію щодо плану прориву російських укріплень. Проте зазначається, що інженери та сапери вже працюють, подекуди з сучасними рішеннями. Наприклад, в ЗСУ є спеціальні інженерні машини на базі Leopard 2.

За словами бійців, РФ встановлює міни за такою схемою:

лінія протитанкових мін;

лінія протипіхотних мін разом з мінами-пастками;

лінія протитанкових мін.

Виявити протитанкові міни можна за допомогою БПЛА, але от з протипіхотними мінами складніше. Тому є два варіанти дій — відкрити артилерійський вогонь чи використовувати інженерні танки. Перший варіант може допомогти в теорії, але запаси боєприпасів не необмежені. Тому в Україні є інженерні машини УР-77 "Метеорит", яка запускає лінійні заряди з вибухівкою перед мінним полем, а також німецькі танки розмінування Leopard 2R. Також Штати передавали Україні машини для розмінування MICLIC, але у США є й інші машини. Наприклад, IDF Caterpillar D9, які за словами експерта Стівена Даннера, просто іржавіють на складах у Кувейті.

Окопи довкола Токмака Фото: Washington Post

Зараз завдання РФ полягає в тому, щоб вгадати, де Україна піде в атаку. Супутникові зображення показують, що Москва бачить загрозу на Запоріжжі. Навколо Токмака та Мелітополя побудовані ряди окопів та укріплень.

Нагадаємо, 30 травня ЗМІ порахували, скільки грошей витрачає РФ на вторгнення в Україну. За приблизними підрахунками, бойові дії обходяться у 67 млрд на рік.

14 лютого Фінляндія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні, серед яких були танки розмінування Leopard 2R.