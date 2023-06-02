"Другий Чорнобиль": росіяни загрожують мінуванням заводу "Титан" у Криму, – Херсонська ОВА

За словами голови адміністрації Олександра Прокудіна, окупанти всіма силами хочуть зупинити швидкий контрнаступ ЗСУ. У разі здійснення провокації на заводі "Титан" у Криму наслідки можуть бути порівнянними з аварією на Чорнобильській АЕС.

На заводі "Кримський титан" поблизу тимчасово окупованого Армянська у Криму виникла тривожна ситуація. Повідомляється, що російські загарбники готують провокацію на цьому підприємстві, де є небезпечні відходи виробництва оксиду титану. Вони нібито доставили вибухівку на територію заводу та активно мінують його. У разі, якщо загарбники зважаться на провокацію та підірвуть завод, наслідки можуть бути серйозними та порівнянними з аварією на Чорнобильській атомній електростанції. Про це написав голова Херсонської обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Прокудін.

"Агонія імперії триває. Ворог відчуває свою поразку і від цього діє дедалі жорсткіше і зухваліше. Ядерний терор, енергетичний колапс, постійні обстріли українських міст, жертви серед мирних людей, руйнування житла та громадянської інфраструктури... За даними сил опору, росіяни готують чергову провокацію на хімічному заводі в Армянську у тимчасово окупованому Криму", – зазначив Прокудін.

Згідно з наявною інформацією, загарбники розмістили вибухівку на території заводу "Кримський титан". Це створює потенційну загрозу вибуху, і якщо станеться вибух, його наслідки будуть відчутні для Криму, частини материкової України, Туреччини та навіть для самої держави-агресора.

"Вони завезли на територію заводу "Кримський Титан" вибухівку і мінують територію. Ми чудово усвідомлюємо, до чого призведе ймовірний вибух на заводі. Це буде другий Чорнобиль. Викид в атмосферу тисяч тонн отруйних речовин призведе до смертельної небезпеки людей та навколишнього середовища. АР Крим і, як мінімум, ще сім областей України, а також Туреччина та сама країна-агресор", – розповів голова Херсонської ОВД.

За заявою Прокудіна, зазначена провокація, згідно з планами загарбників, імовірно спрямована на досягнення кількох цілей. Однак він підкреслив, що українське військово-політичне керівництво ретельно стежить за діями окупантів і вживає заходів для запобігання катастрофі.

"Мінування заводу проводиться, щоб зупинити ЗСУ, а також звинуватити Україну в екологічному тероризмі. Також окупанти мають на меті чинити військово-політичний тиск на нашу державу та світову спільноту. Україна не допустить чергового екологічного шантажу. Ми продовжуємо фіксувати дії російських терористів. Ми зрозуміло. загрозу для наших людей, здійснюємо постійний моніторинг ситуації та готові оперативно реагувати на всі загрози, які можуть виникнути. Зберігайте спокій, не піддавайтеся на провокації ворога та слідкуйте за оголошеннями обласної військової адміністрації", – заявив Прокудін.

Також фахівці розробили карти, на яких видно, які саме території будуть забруднені внаслідок вибуху на заводі.

Забруднення території у разі вибуху на заводі "Титан" у Криму

Забруднення території у разі вибуху на заводі "Титан" у Криму

Забруднення території у разі вибуху на заводі "Титан" у Криму

Нагадаємо, що 31 травня партизани "Атеш" попереджали про те, що російські окупанти почали мінувати кримський завод "Титан", що знаходиться біля міста Армянськ.

Також повідомлялося, що в середині травня агентам "Атеш" вдалося проникнути на ключові фортифікаційні споруди загарбників в окупованому Криму. Партизани заявили, що оцінили рівень організації оборони окупантами та очікують на "український курортний сезон" на півострові.