Не лише F-16: у Зеленського назвали країни, які увійдуть до "коаліції винищувачів"

За словами заступника голови Офісу президента Ігоря Жовкви, завдяки нещодавнім візитам голови держави Володимира Зеленського до країн Європи, були оформлені "контури коаліції винищувачів" і намічено просування у навчанні українських пілотів.

Вже вісім країн входять до "коаліції винищувачів", які нададуть допомогу Україні. Про це у п'ятницю, 2 червня, заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, поїздка Зеленського на саміт Європейської політичної спільноти в Молдові, яка відбулася днями, допомогла окреслити "контури коаліції винищувачів" і серйозно просунутися до прискорення підготовки українських пілотів і техніків четвертого покоління винищувачів, "включаючи, але не обмежуючись F-16".

"Оформилася основа європейської частини коаліції за участю вже восьми країн (невдовзі буде більше): Великобританії, Нідерландів, Польщі, Данії, Швеції, Бельгії, Португалії та Франції. З президентом Франції навіть ухвалено окрему спільну заяву з цього приводу", – зазначив він.

Наразі представник Офісу президента повідомляє, що досягнуті домовленості вже допомагають Києву розраховувати на швидкі конкретні рішення щодо підготовки українських пілотів, обслуговуючого персоналу, підготовки необхідної інфраструктури для винищувачів, які обговорюватимуться під час наступного засідання Контактної групи з оборони України у форматі засідання "Рамштайн" .

Нагадаємо, в середині травня президент України Володимир Зеленський заявив, що під час його візитів до низки країн Європи було покладено початок робіт зі створення коаліції винищувачів для українських Повітряних сил.

При цьому 17 травня канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що його країна не планує брати участь в обговоренні створення коаліції для постачання західних винищувачів в Україну, але інші країни можуть взяти на себе цю роль, якщо це вважають за необхідне.