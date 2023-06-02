Бої в Бєлгородській області продовжуються: влада повідомила про загибель мирних жителів

За словами губернатора регіону В'ячеслава Гладкова, українські військові нібито обстріляли ділянку автодороги у селищі Маслова Пристань. Внаслідок атаки нібито загинули дві жінки від осколкових поранень.

У п'ятницю, 2 червня, росіяни заявили про черговий обстріл Бєлгородської області нібито з боку ЗСУ, який призвів до жертв серед цивільного населення. Він на цьому губернатор регіону В'ячеслав Гладков написав у своєму Telegram-каналі.

За його словами, українські військові нібито обстріляли ділянку автодороги у селищі Маслова Пристань. Осколки снарядів потрапили в автомобілі, що проїжджали повз. Гладков заявив, що в одному з них їхали дві жінки. Вони загинули на місці від травм.

"В іншій машині постраждали двоє людей. У одного чоловіка осколкові поранення грудної клітки, у другого — осколкові поранення нижніх кінцівок. Вони госпіталізовані у тяжкому стані", — додав він.

У свою чергу Легіон "Свобода Росії" заявив, що в загибелі мирних жителів у Бєлгородській області винні російські війська.

За версією підрозділу, армія РФ завдала артилерійського удару по автомобілі "Рено", прийнявши його за машину з диверсійною групою.

"Мінімум двоє цивільних загинули і це прямий наслідок непрофесіоналізму путінської армії", — повідомили добровольці.

За версією Легіону "Свобода Росії", інцидент стався під Новою Таволжанкою, тоді як губернатор В'ячеслав Гладков повідомив про загибель двох жінок у районі селища Маслова Пристань.

Два ці населені пункти поділяють близько 20 кілометрів.

У Бєлгородській області внаслідок обстрілу загинули дві жінки

Нагадаємо, що 1 червня мешканка Шебекіно Бєлгородської області РФ розповіла, що на місто нібито йде наступ Збройних сил України. Водночас російських військових там дуже мало.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков також інформував про завдання удару по Шебекіно, в результаті якого постраждав гуртожиток на вулиці Леніна біля будівлі місцевої адміністрації. Як повідомили бійці з РДК, удару було завдано з установок залпового вогню "Град".