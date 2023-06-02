Один шанс на роки накреслити нову карту Європи, — прем'єр-міністр Польщі про перемогу України

За словами польського прем'єра Моравецького, події в Україні дають можливість накреслити нову карту Європи без загрози збоку Росії.

Війна в Україні дає шанс розширити Євросоюз до географічних кордонів Європи. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

На думку польського прем'єра, перемога України важлива для захисту кордонів Польщі та захисту Європи від майбутніх загроз з боку Росії.

"У такому разі Україна отримає суверенітет, Польща – безпеку на кордонах, а Європа загалом – "століття світу без загрози російського імперіалізму", — сказав Матеуш Моравецький.

Він також зазначив, що це "шанс один на сотні років", щоб накреслити нову карту Європи, вільну від "загрози з боку Росії".

За словами Моравецького, Польща може отримати зиск із відновлення України.

"Понад тисячу польських компаній зацікавлені в інвестуванні в Україну. Нагадаю, Україна ухвалила відповідний закон, який розглядає польські компанії у привілейованому ставленні до інших компаній. Те саме стосується і громадян Польщі. Тому якщо вийде, що ми разом зможемо відновити Україну, Польща може від цього сильно виграти", — сказав Моравецький.

Нагадаємо, що 1 червня, під час пресконференції в Кишиневі прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що перші особи низки держав, які мають у своєму розпорядженні системи ППО Patriot, готові передати їх Україні.

Раніше польський прем'єр зазначав, що підтримка України є пріоритетом для Польщі та партнерів у Західній Європі.