Армія РФ поповнилась двома літака Су-34 та транспортним Іл-76 (фото)

Повітряно-космічні сили РФ зараз втрачають більше літаків, ніж здатні виробляти. За час виробництва двох Су-34 було втрачено три таких борти.

Російська державна корпорація "Обʼєднана авіабудівна корпорація" відрапортувала, що в кінці травня передала у Повітряно-космічні сили РФ військово-транспортний літак Іл-76МД-90А, а також партію Су-34М. Про це повідомляє "Ростех".

Міноборони РФ передали два винищувачі-бомбардувальника Су-34, які були виготовлені на Новосибірському авіазаводі імені Чкалова. Заявляється, що обидва літаки пройшли комплексні випробування на землі та у повітрі перш ніж їх передали в армію.

За даними проєкта Oryx, російська армія з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну втратила 21 літак Су-34 та Су-34М. Нині РФ втрачає більше літаків, ніж може виготовити. Бо поки у Новосибірську будували літаки, окупанти втратили ще 3 Су-34.

Загалом Міноборони РФ у 2020 році замовило 20 фронтових бомбардувальників Су-34. Попередня партія з чотирьох літаків була здана в експлуатацію в листопаді 2021 року. Щодо Іл-76, то РФ їх замовила до 4 одиниць.

Су-34 — це радянський/російський винищувач-бомбардувальник, який створено на базі Су-27. Він призначений для ракетно-бомбових ударів по наземних цілях, але й може боротись з повітряними цілями.

Нагадаємо, 18 травня спостерігачі зафіксували, що РФ перекинула на аеродром "Мачулищі" 10 винищувачів Су-34 та Су-30.

15 травня в Брянській області були збиті літаки Су-34, Су-35 та гелікоптер Мі-8.