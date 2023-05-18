Росія перебазувала до аеродрому "Мачулищі" 10 винищувачів, — "Беларускі Гаюн"

Впродовж 2 годин 18 травня Росія перемістила на аеродром "Мачулищі" літаки Су-34 та Су-30, повідомляють в мережі.

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У Білорусі на військовому аеродромі "Мачулищі" неподалік Мінська зафіксований рух російської військової техніки. ЗС РФ перемістили сюди 10 винищувачів. Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

"У Мачулищі перебазовано 10 винищувачів ВКС РФ. У проміжку від 11:20-13:10 18 травня з аеродрому "Барановичі" на аеродром "Мачулищі" перебазували 8 винищувачів Су-34 ВКС РФ і 2 Су-30СМ ВКС РФ", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на 13.00 усі 10 російських винищувачів перебувають у Мачулищах.

Нагадаємо, що 26 лютого у Мачулищах два невідомі дрони атакували російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 Повітряно-космічних сил Росії. Він отримав пошкодження, через що Росія була змушена евакуювати його на ремонт.

Пізніше в мережі оприлюднили відео, як два безпілотники атакують російський літак. Один із дронів атакував фюзеляж літакаі пошкодив радіолокаційне обладнання, інший — приземлився на "тарілку" А-50 і вибухнув.

7 березня Олександр Лукашенко заявив, що білоруські силовики затримали підривника. Ним виявився громадянин РФ, який народився у Кривому Розі та жив у Криму і добре знається на IT-технологіях.