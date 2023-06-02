Вибухи у Бердянську: ЗС РФ виводять із порту свої кораблі, – влада (фото)

Завдяки попаданню ракет та "вдалій" роботі російської системи ППО, окупанти змушені ховати судна. Після прильотів до Бердянського порту швидко відправили машини швидкої допомоги.

Після точних попадань ракет по позиціях російських загарбників у тимчасово окупованому Бердянську з місцевого порту почали виводити кораблі. Про це написала у Telegram 2 червня Бердянська міська військова адміністрація.

"З Бердянського порту тікають кораблі, які нещодавно зайшли туди для викрадення українських зернових та металобрухту. Дякую ЗСУ за вдалу роботу", — зазначили чиновники.

Після вибухів до порту швидко поїхали машини швидкої допомоги

Місцеві Telegram-канали писали, що жертв після вибухів немає, але до порту швидко поїхали машини швидкої допомоги.

Відстань від лінії фронту до точки прильоту до Бердянська – понад 100 км, додав Центр стратегічних комунікацій ЗСУ.

Очевидці розповідали про вибух у селі Осипенко, над районом полігону бачили дим. Так званий голова окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов пояснював причину вибухів нібито роботою російської системи ППО.

Нагадаємо, що у Бердянську 25 травня ввечері теж лунали вибухи в районі колонії. Ракети могли прилітати й біля одного із заводів.

Центр стратегічних комунікацій ЗСУ 21 травня повідомляв про знищення штабу ЗС РФ у Бердянську. Біля аеродрому бачили пожежу та густий дим, у деяких районах Бердянська вимикали світло.