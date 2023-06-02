Захищають свої "інтереси": у Кремлі не погодились із розширенням НАТО за рахунок України

Дмитро Пєсков заявив, що прагнення України вступити до НАТО говорить про неготовність, небажання та нездатність Києва вирішувати "існуючі проблеми" за столом переговорів.

Росія наполягатиме на "захисті своїх інтересів", що означає, що вона не погоджуватиметься на розширення НАТО за рахунок України та наближення альянсу до своїх кордонів. Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков.

"Росія добиватиметься виконання своїх завдань, Росія добиватиметься забезпечення своїх інтересів та своєї безпеки. Це виключає подібне розширення альянсу та його безпосереднє просування до наших кордонів, у тому числі членство України в НАТО", — сказав Пєсков, відповідаючи на прохання журналістів прокоментувати слова Володимира Зеленського про членство України в НАТО.

Також Пєсков заявив, що "заяви президента України Володимира Зеленського про вступ до НАТО говорять про небажання та нездатність Києва вирішувати український конфлікт за столом переговорів".

"У Москві зі жалем констатують, що подібні заяви президента України говорять про неготовність, небажання і нездатність Києва вирішувати проблеми за столом переговорів", — каже прес-секретар президента РФ.

Він додав, що передумов для переговорів між Москвою та Києвом наразі немає.

"Щодо діалогу ми неодноразово говорили — зараз такого варіанта немає. Він не проглядається, і жодних передумов немає", — сказав представник Кремля.

Нагадаємо, 1 червня Єнс Столтенберг також сказав, що Україна має достатньо можливостей для того, щоб звільнити свої території від російських окупантів. За його словами, Північноатлантичний альянс надав Україні величезну кількість військової допомоги для того, щоб розпочати контрнаступ.

Ми також повідомляли, що 1 червня президент України Володимир Зеленський відвідав саміт Європейської політичної спільноти, де зазначив, що Україна готова до вступу до НАТО, але чекає, коли до цього буде готовий Альянс.