"Життя прожив яскраве і гідне": під Бахмутом загинув музикант із Маріуполя (фото, відео)

Данило Подибайло займався музикою, поезією та літературою, мріяв видати книги та вивчав IT. Під час блокади Маріуполя він допомагав військовослужбовцям та цивільним, а потім вирушив на фронт у складі 128 батальйону, 112 бригади ТрО.

У боях під Бахмутом, у селі Кліщіївка, загинув музикант та поет Данило Подибайло, родом із Маріуполя. Про трагедію повідомив сайт міста Маріуполя 2 червня.

Як зазначають журналісти, Данило практично виріс у громадському центрі "Новий Маріуполь", який заснувала та очолила його мама Марія Подибайло. Хлопець був активним учасником проукраїнських мітингів у Маріуполі, де виконував свої пісні.

Данило Подибайло був талановитим музикатом

Після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ Подибайло допомагав військовослужбовцям та цивільним у блокадному Маріуполі. Після того, як йому вдалося вибратися з міста, юнак одразу вирушив на фронт у складі 128 батальйону, 112 бригади ТрО.

Данило обороняв Київ, а також брав участь у визволенні Харківської області. За словами його друзів, він вибивав тили та резерви ЗС РФ в Кліщіївці, що створило умови для просування флангів.

Данило Подибайло

Автори публікації зазначають, що Данило Подибайло займався музикою, поезією та літературою, мріяв видати книги, вивчав IT, а також був одним із найкращих у місті майстром з освітлення сцени та звукорежисером.

Дмитро Проскурін та Данило Подибайло — UT DEUS

"Він справжній козарлюга. Життя прожив яскраве і гідне. Його не можна не любити. Це було якесь неймовірне зосередження талантів, мудрості, енергії… До нього тягнулися такі ж. І ще. Більш вірного друга було не знайти. І мені, і його хлопцям", — написала мама загиблого героя.

Нагадаємо, що 21 травня під час евакуаційної місії загинув лікар Євген "Аркай" Бешляга. До його автомобіля потрапив снаряд. Близькі загиблого згадують, що він був втіленням доброти, безкорисливості, самопожертви.

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