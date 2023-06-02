Держсекретар США Блінкен назвав російську армію "другою за силою", але в Україні (відео)

У рейтингах ЗС РФ посідали "друге місце за силою" не один рік. Однак, за словами Блінкена, реальність виявилася дещо іншою і зараз найкращі результати показують українські військові.

Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав ЗС РФ другою за силою армією в Україні. Про це політик сказав під час свого виступу у Фінляндії 2 червня.

"Багато хто вірив, що в Росії друга за силою армія у світі. Зараз в РФ друга за силою армія в Україні", — сказав політик.

Чому ЗС РФ називають "другою армією світу"

У 2017 році міжнародна компанія Global Firepower опублікувала рейтинг збройних сил різних країн, складений за матеріалами власного дослідження аналітиків.

Згідно з висновками експертів, станом на серпень 2017 року найсильнішою армією світу було визнано ЗС США. Першості Америки у рейтингу посприяло те, що Пентагон витрачає найбільше коштів у світі на утримання своєї армії. Крім того, станом на 2017 рік США мали перевагу за кількістю військової авіації та кораблів ВМС.

Друге місце у рейтингу дісталося ЗС РФ. Російські пропагандисти та політики практично одразу "підхопили" вираз і почали використовувати його за будь-якої нагоди.

Зазначимо, що, згідно з аналітикою Global Firepower, у 2023 році лідери рейтингу залишилися незмінними: США та РФ. А ось Україна підняла свій рейтинг та піднялася на 15 місце.

Нагадаємо, 2 червня Ентоні Блінкен під час свого виступу сказав, що США допоможуть Україні побудувати "армію майбутнього". За словами американського держсекретаря, передумовою початку переговорів між Києвом і Москвою є сильна Україна, яка здатна стримувати та захищати себе від будь-якої агресії.

А 13 травня стало відомо, що Кулеба та Блінкен обговорили необхідність постачання Україні F-16. За словами Держсекретаря США Ентоні Блінкена, Вашингтон підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно.