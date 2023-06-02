США допоможуть Україні побудувати "армію майбутнього": Блінкен розповів подробиці (відео)

За словами американського держсекретаря, передумовою початку переговорів між Києвом і Москвою є сильна Україна, яка здатна стримувати і захищати себе від будь-якої агресії.

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Сполучені Штати Америки допоможуть сформувати "українські Збройні сили майбутнього". Про це сказав державний секретар США Ентоні Блінкен під час свого виступу у Фінляндії 2 червня.

Як зазначає Блінкен, інвестиції у ЗСУ не перешкоджають переговорам, а прокладають шлях до них. За його словами, передумовою до дипломатичних відносин між Києвом та Москвою є сильна Україна, яка має можливість забезпечувати свою безпеку.

Говорячи про українську "армію майбутнього", держсекретар США уточнив, що йдеться про забезпечення ЗСУ сучасною авіацією, інтегрованою протиповітряною та протиракетною обороною, а також сучасними танками та бронемашинами.

Крім того, згадується про навчання українських військових та створення національного потенціалу для виробництва снарядів.

Ентоні Блінкен виступає з промовою в Гельсінкі

Блінкен також зазначив, що РФ зараз перебуває в набагато гіршому стані, ніж до початку повномасштабної війни з Україною.

"Там, де Путін прагнув продемонструвати силу, він показав слабкість. Там, де він планував поділити, він об'єднав", — констатував Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, що 1 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний Альянс має намір продовжити підтримувати Україну після закінчення війни, щоб уникнути нового вторгнення.

Ми також писали про те, що 2 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не планує залучати будь-яку державу НАТО у війну, ініційовану Росією. Він також наголосив, що Київ не шукає альтернативи членству в Альянсі.