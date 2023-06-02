ЗС РФ вдарили авіаційними бомбами по Харківській області: є жертви, – голова ОДА

Внаслідок атаки двоє людей загинули двоє людей, а четверо – зокрема трирічна дитина – отримали поранення.

У п'ятницю, 2 червня, Збройні сили Російської Федерації вкотре обстріляли Харківську область. Про це написав голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні приблизно о 17:05 російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Харківщині", — констатував Синєгубов.

За словами чиновника, обстріл було здійснено ракетами С-300, дві з яких влучили в лісовий масив Зміївського товариства Чугуївського району. Про жертви або масштабні руйнування не повідомлялося.

За кілька годин Олег Синєгубов додав, що російські окупанти знову атакували Харківську область. Удар двох керованих авіаційних бомб припав на селище міського типу Ківшарівка Куп'янського району.

"Пошкоджено житловий будинок. На жаль, 2 людини загинули — літній чоловік та жінка. Крім того, отримали поранення 3 жінки та 3-річний хлопчик", — повідомив голова ОВА.

Нагадаємо, що 31 травня внаслідок ворожого обстрілу Вовчанська на Харківщині загинув 60-річний чоловік, ще один отримав поранення. За словами Олега Синєгубова, за диверсійно-розвідувальну групу РФ намагалася проникнути на територію області в районі села Зелене.

Раніше, 29 травня, під ударом також опинився населений пункт Ківшарівка, що розташований у Куп'янському районі Харківської області. ЗС РФ вдарили по ньому ракетою з комплексу "Іскандер", внаслідок чого постраждали вагітна жінка, двоє дітей та троє літніх жінок.

Ще ми повідомляли про те, як 21 травня росіяни завдали ударів по Харкову та селу Циркуни Харківського району. Одна з ракет С-300 влучила в землю, ще одна пошкодила приватний житловий будинок.