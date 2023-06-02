Під Мелітополем вибухнув автомобіль із чотирма колаборантами, – Федоров (фото)

За словами мера Мелітополя, прихильники путінського режиму мали намір відпочити в місцевому кафе, проте біля пункту призначення їх машина злетіла в повітря.

У п'ятницю, 2 червня, у тимчасово окупованій Михайлівці Мелітопольського району Запорізької області було підірвано автомобіль, у якому перебували четверо колаборантів. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Колаборантам та окупантам Михайлівки точно не до спокійного вечора п'ятниці", — написав Федоров.

Як зазначає чиновник, прихильники РФ мали намір провести час у місцевому кафе, проте їхня машина злетіла у повітря прямо біля закладу.

Михайлівка на карті

За інформацією Федорова, у машині перебував місцевий бізнесмен, на прізвище Давидюк. Він є власником кафе "Гетьман", де відпочивали російські окупанти.

"Уточнюємо інформацію, хто вижив, а хто відпочиває вже на концерті Кобзона", — написав чиновник.

Пізніше мер Мелітополя також опублікував знімок обгорілого автомобіля, зазначивши, що на кожного, хто зрадив державу, чекає свій "кінець".

"Замість тисячі слів. Вибуховий наслідок причетності до колабораційної діяльності", — говорить підпис до фото.

Підірваний автомобіль колаборантів у Михайлівці

На інцидент також відреагував так званий представник головної ради військово-цивільної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов, назвавши те, що сталося "терактом".

"За попередньою інформацією, було підірвано автомобіль, що належить місцевому підприємцю Сергію Г. У момент вибуху в автомобілі був власник авто, який загинув на місці, і ще три пасажири", — повідомив представник окупаційної влади.

Нагадаємо, що під час вибуху в центрі окупованого Луганська 15 травня було поранено так званого "тво глави МВС ЛНР" Ігоря Корнета. Вибух стався у салоні краси в центрі міста.

Раніше, 2 травня, у РФ заявили про замах на колаборанта у Мелітополі. Під воротами його приватного будинку на вулиці Пирогова було розміщено саморобний вибуховий пристрій. Вибухівка детонувала у момент, коли чоловік відчинив ворота, щоб вирушити на роботу.

Ми також писали про те, що 3 квітня у Мелітополі підірвали авто колаборанта Максима Зубарєва. Вибухівку заклали під сидіння водія легкового автомобіля, яким Зубарєв керував сам.