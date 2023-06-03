"Не сховаються навіть у лісі": ЗСУ підірвали новий танк окупантів Т-90М "Прорив" (відео)

Аеророзвідники вистежили бронетехніку серед дерев, після чого артилеристи завдали влучних ударів снарядами. З початку повномасштабної війни росіяни втратили вже 21 танк "Прорив".

Українські військові знищили найкращий російський танк Т-90М "Прорив" на Луганському напрямі. Відеозаписом атаки поділилася у Facebook 45-та окрема артилерійська бригада Збройних сил України.

Аеророзвідники зі 100-ї бригади Територіальної оборони виявили бронетехніку, заховану посеред лісу, та передали її координати артилеристам. Бійці 45-ї бригади завдали кілька точкових ударів, внаслідок яких танк вибухнув та згорів.

"45 ОАБр у співпраці з аеророзвідкою 100 бригади ТрО. Луганський напрямок. Мінус танк. Від нас не сховатися навіть у густому лісі", — відзвітували представники ЗСУ.

Т-90М "Прорив" — це новітня модифікація танка Т-90, який, своєю чергою, є прямим спадкоємцем Т-72. Як стверджують росіяни, Т-90М отримав захищену вежу, новий динамічний захист "Релікт" та низку інших удосконалень. До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на озброєнні ЗС РФ було близько 100 танків версії "Прорив".

Згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, з 24 лютого 2022 року по 3 червня 2023 року російська армія втратила вже 3829 танків. Лише за останню добу втрати становили 10 бойових машин. За даними дослідницького проєкту Oryx, українські війська пошкодили або знищили як мінімум 19 "Проривів", ще два захоплені як трофеї.

У квітні повідомлялося, що 66-а бригада ЗСУ знищила російський танк Т-90М "Прорив". У цьому випадку бійцям також допоміг безпілотник.

У травні ЗСУ знищили ще один танк Т-90М "Прорив" під Бахмутом. Бійці 5-ї ОШБр за допомогою дрона закинули у люк гранату, яка викликала потужний вибух та загоряння усередині техніки.