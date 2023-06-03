"Вогонь у відповідь не ведеться": воєнкор РФ скаржиться на "неприємну" ситуацію під Запоріжжям

Російські війська на передовій виявилися беззахисними перед артилерійськими обстрілами і зазнають значних втрат, запевняє Олександр Сладков.

На Запоріжжі українські війська активно обстрілюють окупантів, які нічим не можуть відповісти. Про це у Telegram 3 червня написав російський пропагандист та військовий кореспондент Олександр Сладков.

За його словами, зараз артилерія ЗСУ "переграє" російську, оскільки в останньої повністю відсутня контрбатарейна боротьба. Це ніяк не залежить від підрозділів, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, однак саме вони зазнають втрат. "Воїнкор" додав, що ракети ЗС РФ нібито завдають значної шкоди в тилу України, проте російські позиції на передовій беззахисні перед артилерійським вогнем.

"Ситуація неприємна. Наші позиції знаходяться під потужним артилерійським вогнем. Я знаю багато поганих деталей, але відкривати їх не буду. Тенденція: по нас б'ють — ми не відповідаємо, і на це є дуже нехороші причини", — зазначив Олександр Сладков. — "У нас летять сотні снарядів, у відповідь — нуль. Це що за війна така?"

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На початку травня засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про гостру нестачу боєприпасів. За його словами, Міноборони передає лише 30% від необхідної кількості снарядів, через що на фронті гине у п'ять разів більше окупантів.

30 травня ЗСУ показали, як за допомогою артилерії відбили атаку росіян на Авдіївку. Аеророзвідка зафіксувала наближення противника, після чого бійці 59-го ОМБр відкрили вогонь з гаубиць, САУ, РСЗВ "Град" та танків, зупинивши наступ противника.