Чотири ЗРК та шість "Градів": бійці СБУ та ЗСУ знищили понад 90 одиниць техніки РФ (відео)

Комплекс "Тор-2М" хотів збити український дрон-камікадзе, але завдяки майстерності оператора вийшло навпаки. Контррозвідники знищили кілька ворожих танків та БМП, а також станцію РЕБ.

Військові контррозвідники СБУ знищили чотири одиниці зенітно-ракетних комплексів російських військових. Про це повідомив 3 червня пресцентр СБУ у Telegram.

Серед знищених екземплярів — ЗРК "Бук-М1" та три "Тор-2М".

Один із "Торів" намагався збити український дрон-камікадзе, але пілот його зберіг. Фахівець у ручному режимі відвів його від ракети, "захопив" ціль і наздогнав ворожий ЗРК, який "хотів втекти", зазначили у спецслужбі.

Бійці підрозділу знищили також три САУ "Нона", три БМП, два танки, станцію РЕБ та фортифікаційні споруди ворожої армії.

Разом з артилеристами ЗСУ вони скоригували вогонь та знищили ще 84 одиниці ворожого озброєння, у тому числі сім танків, шість "Градів", шість САУ, 11 гармат, 21 бронемашину та іншу техніку.

Нагадаємо, що 19 квітня з'явилося відео знищення російського ЗРК "Бук" у Пантелеймонівці Донецької області. Артилеристи 109-ї окремої бригади тероборони уразили установку боєприпасом калібру 155 мм.

А 31 травня стало відомо про знищення у Херсонській області пункту управління російського комплексу С-400 "Тріумф". Даний ЗРК здатний ліквідувати винищувачі, гелікоптери, літаки-розвідники та деякі балістичні ракети.