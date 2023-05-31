ЗСУ знищили пункт управління ЗРК С-400 "Тріумф" у Херсонській області, – соцмережі (фото)

Українські військові вдарили далекобійними РСЗВ HIMARS по складах з озброєнням загарбників. Під удар потрапив і пункт автоматизованого управління "гордості" російської системи ППО.

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Українським військовим вдалося знищити пункт управління зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф", який мали російські окупанти. Фотографії прильоту показав 31 травня Telegram-канал "Досьє Шпигуна".

Військовослужбовці ЗСУ, за даними каналу, вдарили далекобійними РСЗВ HIMARS по складах з озброєнням загарбників у Херсонській області.

"Вашій увазі фото поразки пункту бойового управління ЗРК С-400 "Тріумф", – йдеться у повідомленні.

Фото ураження пункту бойового управління ЗРК С-400 "Тріумф"

"Це перший випадок ураження ПБУ 55К6Е (пункт автоматизованого управління бойовою роботою С-400), підтверджений фотофіксацією", — зазначається у повідомленні.

Генштаб ЗСУ не звітував про знищення цього пункту управління. У зведенні щодо втрат ЗС РФ на 31 травня було заявлено про знищення 1 системи ППО. Загалом армія РФ втратила в Україні з початку великої війни 333 установки ППО, зазначили військові.

За даними Оперативного командування "Південь", ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ знищили 11 російських військових, самохідну гаубицю "Мста-С", великокаліберну гармату Д-30, три легкомоторні човни та польовий пункт боєпостачання.

Зенітний ракетний комплекс С-400 "Тріумф" може збивати винищувачі, гелікоптери, літаки-розвідники, а також оперативно-тактичні балістичні ракети.

Нагадаємо, що нещодавно до Білорусі з Росії доставили ЗРК С-400 залізницею. Комплекси мають стати частиною єдиної системи ППО білоруських та російських військ.

Фокус у травні писав про аварію російського ППО С-400 на автодорозі М2 "Крим" під Тулою. Комплекс просто злетів у кювет.