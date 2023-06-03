Зруйнували плани: артилеристи ЗСУ рознесли окупантів, які готувалися до штурму (відео)

Українські аеророзвідники виявили групу російських загарбників, які готувалися до наступу. У співпраці з артилеристами ЗСУ вони пригальмували російських штурмовиків.

На одному з напрямків фронту бійці ЗСУ не дали російським окупантам сходити на штурм. Поки вони готувалися і збиралися, до них прилетів вибуховий "привіт" від українських артилеристів. Про це повідомляє пресслужба 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону.

"Аеророзвідка 108 ОГШБ виявила групу "рускіх ваньок", які готувались до штурму. В співпраці з реактивною артилерією 10-ї ОГШБр плани окупантів були зруйновані і у ваньок розпочався "отріцатєльний" штурм", — йдеться у повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, як безпілотник аеророзвідників виявив окупантів в одній із лісосмуг. Далі по посадці відпрацювали артилеристи. Налякані ворожі "штурмовики" після вибухів хутко запакувалися у вантажівку з тентом і втекли в невідомому напрямку.

Нагадаємо, що під Мар'їнкою "кадирівці" теж невдало сходили в наступ. Їх пригальмували українські артилеристи, поціливши по їхніх авто. Вцілілі чеченські бойовики розбіглися по посадках, тож на штурм не сходили.

3 червня бійці з "Російського добровольчого корпусу" заявили про новий рейд на Бєлгородщину. Добровольці планують укріпитися в "сірій зоні", яка виникла, вздовж кордону РФ.