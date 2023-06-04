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Авіабазу окупантів у Джанкої атакував невідомий БПЛА: місцеві скаржаться на війну (відео)

Фото: RIA.ru | В окупованому Криму знову пролунали вибухи

За інформацією представника місцевої "влади", на території півострова був збитий дрон, внаслідок чого у деяких мешканців у будинках пошкодилося скло.

У ніч проти 4 червня у тимчасово окупованому Криму пролунали нові вибухи. Представник місцевої "влади" поскаржився на атаку БПЛА. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Відбулися вибухи в районі Джанкоя, поряд з яким розташована авіабаза російських окупантів, про що повідомляли місцеві Telegram-канали. Після цього також почала працювати місцева система ППО.

Прокоментував інцидент також "радник голови Кримського півострова" Олег Крючков. Він стверджує, що в Джанкої був збитий безпілотник, але бiльше подробиць він не має.

"Безпілотник збитий у Джанкої в Криму. У кількох приватних будинках пошкоджено шибки", — йдеться в повідомленні, яке він опублікував у своєму Telegram-каналі.

Крім того, місцеві жителі записали відеоролик, на якому видно, що у Криму справді була тривожна ніч. Крім вибухів від хлопця чути лише нецензурну лексику та скарги на війну.

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"Глава" Криму Сергій Аксьонов на момент публікації матеріалу ніяк не прокоментував нічний інцидент, але при цьому привітав громадян із Днем Святої Трійці.

В ефірі телемарафону начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк наголосила, що Крим почав по-справжньому відчувати, що є українською територією.

"Сезон триває. Крим має відчувати, що він Україна. Все, що ми посіяли, то ми й зберемо", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 3 червня російські окупанти атакували передмістя Дніпра. За інформацією голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, під час обстрілу Підгородного Дніпровського району постраждали 13 людей, троє з них – діти.