Скоро не слухатимуть, а про "Вагнер" забудуть: Пригожин уникає конфліктів із Кадировим, — ISW

За оцінками аналітиків, з боку Пригожина не було звичної експресивної відповіді на критику чеченського керівництва. Він не хоче настроювати проти себе ще одного представника силової структури.

Керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, критикуючи Міноборони РФ, ймовірно, тим самим хоче применшити конфлікт з головою Чечні Рамзаном Кадировим. Про це повідомляють аналітики з "Інституту вивчення війни" у зведенні від 3 червня.

2 червня Пригожин заявив, що представники Міноборони розмістили протитанкові міни та іншу вибухівку на маршрутах, які "вагнерівці" використовують для відведення сил із Бахмута. За словами Пригожина, це було зроблено в районах, де немає активних дій українських сил, і тому робилося для того, щоб влаштувати "публічне прочуханку" його найманцям-"вагнерівцям". Він також заявив, що після телефонної розмови з Кадировим конфлікт із головою Чечні можна вважати вичерпаним.

З боку Пригожина, зазначають аналітики, не було звичної експресивної відповіді на критику чеченського керівництва, оскільки не хоче, щоб ще один представник силової структури був проти нього.

Гучні звинувачення Пригожина на адресу представників Міноборони та іншої російської еліти, ймовірно, спрямовані на те, щоб залишитись в інформаційному просторі РФ після можливог захоплення Бахмута. Він намагається самоствердитися як головна фігура російської ультранаціоналістичної спільноти.

Те, що Пригожин постійно відносить на рахунок ПВК "Вагнер" отримані тактичні переваги, можна вважати спробою розширити вплив. Але керівник найманців також може бути стурбований тим, що незабаром він та ПВК "Вагнер" вже не домінуватимуть в інформаційному просторі після того, як група найманців вийде з Бахмута.

Нагадаємо, що у зведенні ISW за 1 червня зазначалося, що Пригожин більше не потрібен Кремлю, а відносини найманців і кадировців дали тріщину.

Також повідомлялося, що підрозділи російських військ конкурують за вплив, проте не досягли помітних успіхів в Україні.