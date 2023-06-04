Перетворили на металобрухт: артилеристи 26 бригади ЗСУ знищили гаубицю "Мста-Б" (відео)

Російські загарбники організували позиції для артилерійської системи серед густої рослинності, але установка була ліквідована підрозділом Збройних сил України.

Бійці 26-ої окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича відзначилися успішними діями на фронті, ліквідувавши гаубицю 2А65 "Мста-Б". Про це повідомили 4 червня у Facebook підрозділу.

Російські загарбники організували позиції для артилерійської системи серед густої рослинності. Вони установили гаубицю, сподіваючись, що їх не викриють.

Українські захисники зафіксували активність окупантів і відкрили вогонь. Після серії пострілів артилерія Збройних сил України ліквідувала установку.

Знищення гаубиць "Мста-Б" ЗС РФ під час війни

Гаубиці "Мста-Б", які є одними з наймасовіших артилерійських систем у російських військах, регулярно знищуються Силами оборони України. Так, бійці 406-ої окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова застосували гармату M777 ("три сокири") та поцілили у гаубицю 2А65 "Мста-Б". Окрім того, відбулося й знищення двох ворожих БТР-82.

Також ЗСУ знищили кілька одиниць техніки ворога та склади з боєприпасами 30 травня. Протягом доби пошкоджено та ліквідовано 9 одиниць військової техніки російських окупантів. Зокрема, ліквідовано танк та 2 гаубиці 2А65 "Мста-Б", а також комплекс відеоспостереження "Муром-М".

В районі Бахмута бійці ЗСУ знищили гаубицю російських військ "Мста-Б". Ліквідація ворожої артилерії відбулася поблизу міста на території Донецької області, яке тривалий час залишається найгарячішою точкою російсько-української війни. Прицільним вогнем гаубицю загарбників "Мста-Б" перетворено на металобрухт.

Нагадаємо, 3 червня бійці СБУ та ЗСУ знищили понад 90 одиниць техніки РФ. Комплекс "Тор-2М" намагався збити український дрон-камікадзе, але завдяки майстерності оператора вийшло навпаки. Контррозвідники знищили кілька ворожих танків та БМП, а також станцію РЕБ.