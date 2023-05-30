Знищено техніку та дві роти окупантів: ЗСУ доповіли про успіхи на сході (відео)

За останню добу знищено та пошкоджено 9 одиниць військової техніки російських окупантів. Зокрема, танк, 2 гаубиці 2А65 "Мста-Б" та комплекс відеоспостереження "Муром-М".

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За останню добу українські захисники ліквідували на Таврійському напрямі майже дві роти російських окупантів. Також ЗСУ знищили кілька одиниць техніки противника та склади з боєприпасами. Про це пресслужба командувача оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександра Тарнавського повідомила в Telegram.

Зазначається, що підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 781 вогневе завдання.

"Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти", – йдеться у публікації.

Крім того, протягом доби знищено та пошкоджено 9 одиниць військової техніки російських окупантів. Зокрема, танк, 2 гаубиці 2А65 "Мста-Б", комплекс відеоспостереження "Муром-М".

"Також було знищено 2 склади з боєприпасами ворога", — пише пресслужба.

Нагадаємо, 25 травня Олександр Тарнавський розповів, що на Авдіївському напрямку росіяни продовжують вести спроби наступу, але завдяки злагодженим діям Сил оборони окупанти зазнають невдачі.

20 травня на Таврійському напрямку, куди входять Мар'їнка та Авдіївка, російські загарбники втратили чотири роти солдатів і три десятки військової техніки, у тому числі 7 танків, 3 БМП, 2 БПЛА "Орлан-30", БПЛА "Zala", БПЛА "Елерон", 2 гаубиці 2А65 "Мста-Б", ЗРК С-300.