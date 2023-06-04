Контрнаступ ЗСУ буде дуже сильним і досягне кульмінації у перші 3-4 дні, — екс-глава ЦРУ

Генерал Девід Петреус вважає, що Україна зможе перекрити Росії сухопутний коридор до Криму, але сам півострів звільнити поки що не вдасться.

Колишній глава ЦРУ, американський генерал Девід Петреус висловив свою думку про ситуацію в Україні і про підготовку контрнаступу ВСУ в ефірі BBC Radio 4. Він вважає, що цей наступ української армії буде справді вражаючим і може стати дуже успішним. Петреус вважає, що кульмінація контрнаступу ЗСУ настане вже через 3-4 дні після початку. Про це пише The Guardian.

Петреус заявив, що, на його думку, контрнаступ української армії буде дуже вражаючим і ЗСУ зможе досягти успіху в реалізації поставлених завдань.

"Я думаю, що перша хвиля наступу досягне своєї кульмінації вже через 72-96 годин. Це буде прорив перших ліній оборони, наступні підрозділи підуть уперед, і я думаю, що російська оборона не витримає цього. Моя думка така: українці досягнуть успіху завдяки об'єднанню різних видів озброєнь, тобто це буде успішна комбінована військова операція", — сказав Петреус.

Вступ України до НАТО

Також Петреус сказав, що вступ України до НАТО необхідний, але формулювання для цього мають бути "залізними".

"Наразі головне питання пов'язане з формулюваннями на шляху до членства України в НАТО, які будуть оголошені на саміті НАТО 11 липня у Вільнюсі. Це має бути настільки залізно, наскільки це можливо. Очевидно, що вони не збираються ставати членами Альянсу, доки триває війна. Але це матиме вирішальне значення", — заявив екс-глава ЦРУ.

Чи зменшиться підтримка України внаслідок зміни влади у Білому домі?

Щодо побоювань щодо того, що підтримка України може зменшитися у разі приходу до влади в США президента – республіканця, то Петреус вважає, що цього не станеться.

"В України дуже сильна двопартійна підтримка. Я думаю, що ця тенденція збережеться і надалі. Я думаю будуть зроблені зусилля, щоб переконати тих у Республіканській партії, які ставлять під сумнів допомогу Україні, що це погана ідея. Якщо цей контрнаступ української армії вдасться, а я думаю, що так і буде, то це буде добрим знаком для подальшої підтримки України", — сказав Петреус.

Визволення ЗСУ Криму

Щодо можливого звільнення Криму, то американський генерал заявив, що швидше за все Україні вдасться перекрити поки що російський сухопутний коридор до півострова і розпочнеться процес ізоляції Криму.

"Я не думаю, що в межах цього контрнаступу ВСУ вдасться звільнити Крим. Але процес ізоляції півстрову значно змінить динаміку цієї війни. Зараз Путін думає, що зможе переграти українців, європейців та американців, і ми маємо зробити все можливе, щоб дати можливість українцям довести його неправоту", — сказав Петреус.

Нагадуємо, що у Зеленського заявили про нестачу озброєнь для успішного контрнаступу ЗСУ. За словами заступника голови ВП Ігоря Жовкви, для звільнення окупованих територій України потрібно більше бронетехніки та артилерії.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський розповів, скільки батарей Patriot потрібно для захисту неба. За його словами, для захисту неба потрібні не тільки системи ППО, а й сучасні винищувачі, інакше контрнаступ може виявитися небезпечним для України.