ЗСУ пішли в наступ: Міноборони РФ розповіло про великі атаки на п'яти ділянках фронту

Окупанти нібито вели бої з 23-ою та 31-ою механізованими бригадами армії України на Південно-Донецькому напрямку. Російські чиновники вже "намалювали" втрати ЗСУ — 250 осіб особового складу.

Збройні Сили України вранці 4 червня нібито розпочали масштабний наступ на п'яти ділянках фронту на Південно-Донецькому напрямку. Про це повідомило у Telegram вранці 5 червня Міністерство оборони Росії.

У боях, за даними окупантів, задіяли 23-у та 31-у механізовані бригади зі складу стратегічних резервів ЗСУ за підтримки інших військових частин та підрозділів. Загалом ЗСУ задіяли 6 механізованих та 2 танкові батальйони, зазначило міністерство.

"Метою противника був прорив нашої оборони на найбільш уразливій, на його думку, ділянці фронту. Своїх завдань противник не досяг, успіху не мав", — стверджують військові чиновники.

Східне угруповання загарбників нібито завдало точних ударів. А втрати ЗСУ склали понад 250 осіб особового складу, 16 танків, три БМП та 21 бойова бронемашина, додало Міноборони.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ йдеться про обстріли та відбиття атак ворога на вказаному напрямку.

Нагадаємо, що 4 червня з'явилося відео знищення позицій росіян біля Бахмута танками 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ. Скупчення ворога українські військові помітили у густій рослинності.

Генерал-майор Сергій Кривонос, колишній заступник секретаря РНБО, 31 травня заявив про великі втрати у лавах ЗСУ під час контрнаступу, якщо у них не буде достатньої кількості авіатехніки. Сили армії Росії, як зазначив військовий, не можна недооцінювати.