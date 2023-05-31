Генерал-майор Сергій Кривонос спрогнозував великі втрати ЗСУ у наступі без F-16 (відео)

Колишній заступник секретаря РНБО вважає, що варто дочекатися появи в українських військах достатньої кількості авіації, оскільки без сучасних винищувачів та штурмовиків наступальних операцій провести непросто.

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Наступ Збройних сил України може виявитися неуспішним, якщо не буде достатньої кількості авіації. В інтерв'ю YouTube-каналу "Курбанова Live" таку думку висловив генерал-майор Сергій Кривонос, колишній заступник секретаря РНБО.

З його слів, варто дочекатися появи в українських військах достатньої кількості авіації, оскільки без сучасних винищувачів та штурмовиків наступальні операції провести непросто. З його слів, краще зберегти паузу і дочекатися літаків.

"Наступати без підтримки авіації — це буде жах", – заявив він.

Сергій Кривонос зазначив, що Україна суттєво збільшила свої спроможності щодо наземних наступальних операцій. Повітряна компонента все ж залишається не дуже розвиненою, тому можливі значні втрати.

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"Краще затягнути цю ситуацію, ще краще підготуватися і дочекатися авіації", – зазначив Кривонос.

Колишній заступник секретаря РНБО додав, що потенціал російської армії не можна недооцінювати. У РФ є достатньо ресурсів, які ще загарбники можуть використати. Натомість в України спостерігаються проблеми зі зброєю та боєприпасами, які ще потрібно розв'язувати.

"І у росіян є можливості для наступу — у них є для цього всі сили і засоби", – сказав Кривонос.

Нагадаємо, 30 травня знаменита льотчиця F-16 оцінила постачання Україні авіації. На думку майора у відставці Гізер Пенні, F-16 спеціально створювалися для європейського театру бойових дій. Цей винищувач докорінно може змінити динаміку боїв, але від українських льотчиків буде потрібна гнучкість, і вони не повинні діяти "під копірку" західних колег. За її словами, винищувачі F-16 спеціально створювалися для європейського театру бойових дій і мають достатній потенціал, здатний докорінно змінити динаміку боїв.