РФ протягом травня запустила понад 300 іранських Shahed, – британська розвідка

Російські війська навряд чи досягнули особливого успіху в спробі виснажити українську ППО, зазначають у розвідці.

Протягом травня по Україні було запущено понад 300 дронів-камікадзе Shahed — це найінтенсивніше використанні безпілотників. Про це повідомляється у звіті британської розвідки 5 червня.

Російські війська, ймовірно, намагаються виснажити українську ППО, а також витрачати цінний запас передових протиракет. Остання атака у травні мала понад 300 дронів-камікадзе OWA UAV (дрони односторонньої атаки). Україна нейтралізувала як мінімум 90% загроз, через що у британській розвідці вважають, що РФ навряд чи досягла особливого успіху.

Звіт британської розвідки 5 червня

В основному українська протиповітряна оборона використовувала старішу та дешевшу зброю протиповітряної оборони та засоби радіоелектронної боротьби, щоб заглушити ворожі цілі. Також є ймовірність, що РФ намагалася виявити розміщення українських військ та намагалася завдати удари по ній. Проте і в цьому Москва залишається дуже неефективною. Завдавати ударів по динамічних цілях далекобійні удари страждають від поганого цілевказання.

Нагадаємо, 2 червня у Міноборони Британії назвали умови, за яких Україна зможе звільнити Крим вже у 2023 році. Міністр Бен Воллес оптимістично налаштований щодо українського наступу.

4 червня Повітряні сили збили 4 з 6 крилатих ракет під час нічної атаки по Україні.