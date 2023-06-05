Невідомі БПЛА атакували Калузьку область: дрони впали на трасі "Україна" (фото)

За словами водія-дальнобійника, який бачив падіння безпілотних летальних апаратів на власні очі, дрони намагалися атакувати фургончик. Машина їхала трасою з Бєлгородської області.

На трасі М3 "Україна" в Калузької області (РФ) вранці 5 червня впали два безпілотники. Про це повідомляє російський телеграм-канал SHOT.

За інформацією медіа, безпілотні летальні апарати впали на 283 та 299 км траси. Однак БПЛА не детонували і не розірвалися.

На опублікованих кадрах можна побачити деталі безпілотників, які впали. Один із них лежить на самому узбіччі дороги. Трасою в цей час проїжджають автомобілі.

Журналісти медіа також поспілкувалися із далекобійником, який розповів деталі про падіння БПЛА.

"Фургончик їхав із Брянська, над ними пролетів БПЛА. Він не здетонував, не вибухнув, нічого. Ми не підходили до нього близько. Хто його знає, що там. Потім ще один дрон упав недалеко від мосту", — розповів чоловік.

Також росЗМІ пишуть про те, що безпілотники, які впали в Калузької області, зовні схожі на ті БПЛА, які кілька днів тому атакували Москву.

Нагадаємо, 5 червня ЗМІ писали про те, що в Бєлгородській області внаслідок атаки БПЛА спалахнув енергооб'єкт. За даними російських медіа, пожежа сталася на підстанції поблизу пункту Болховець. Інцидент із безпілотником підтвердив губернатор регіону В'ячеслав Гладков.

Також 30 травня стало відомо, що нові БПЛА, якими українські військові атакували Москву, коштують $200 тисяч. Безпілотники побудовані за аеродинамічною схемою "качка" та можуть нести кумулятивні заряди КЗ-6.