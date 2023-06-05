Агресивний маневр: бойовий корабель КНР "підрізав" есмінець ВМС США Chung-Hoon (відео)

Корабель НВАК Luyang III DDG 132 двічі перетнув шлях американського корабля. Щоб уникнути зіткнення, USS Chung-Hoon змушений був змінити курс і знизити швидкість.

У Південнокитайському морі стався новий інцидент за участю військово-морських сил Китаю та США. 3 червня китайський військовий корабель наблизився на 140 метрів до американського есмінця USS Chung-Hoon і перетнув йому курс, зробивши небезпечний маневр. Відео зближення двох військових кораблів було знято з борту канадського корабля HMCS Montreal, який водночас робив спільні маневри з USS Chung-Hoon.

Кадри зняли журналісти канадського видання Global News, які в цей момент перебували на кораблі HMCS Montreal. Ставши свідками інциденту, вони поспілкувалися з капітаном канадського корабля Полом Маунтфордом, який назвав дії китайських моряків непрофесійними.

За його словами, коли китайський корабель змінив свій курс, його екіпаж викликав американське судно і сказав їм діяти, інакше відбудеться зіткнення. Американці у відповідь попросили китайців триматися подалі від судна, але в результаті USS Chung-Hoon довелося змінити курс і знизити швидкість, щоб уникнути зіткнення.

"Той факт, що про це було оголошено по радіо до того, як це було зроблено, ясно вказує на те, що це була навмисна дія", — зазначив Маунтфорд.

Зі свого боку китайці повідомили радіозв'язком і канадському, і американському кораблям, що вони заходять на китайську територію, попри те, що спільна місія проходила в міжнародно визнаних водах, додав капітан.

Згідно з офіційними даними командування Індо-Тихоокеанським флотом США, інцидент спровокував китайський есмінець типу Luyang III DDG 132, виконавши небезпечний маневр і порушивши таким чином морські "правила дорожнього руху" у міжнародних водах.

"Есмінець КНР LY 132 обігнав Chung-Hoon по лівому борту і перетнув його носову частину на відстані 150 ярдів. Chung-Hoon зберіг курс і знизив швидкість до 10 вузлів, щоб уникнути зіткнення. КНР LY 132 вдруге перетнув ніс Chung-Hoon з правого борту на лівий на відстані 2000 ярдів і залишився осторонь лівого борту", — йдеться в повідомленні.

Відео зближення кораблів Luyang III DDG 132 та USS Chung-Hoon (дивитися з 0:44)

Нагадаємо, китайський винищувач J-16 26 травня виконав невиправдано агресивний маневр поблизу американського розвідника RC-135, який пролітав над Південнокитайським морем. На опублікованих кадрах видно, як американський літак потрапляє в зону турбулентності, викликану проходом J-16.

Після інциденту американські військові зазначили, що вони стурбовані радіомовчанням між Вашингтоном та Пекіном. У зв'язку з цим держсекретар Ентоні Блінкена заявив про необхідність "регулярних, відкритих ліній зв'язку", оскільки в таких ситуаціях найнебезпечніше — непорозуміння.