У США хочуть "налагодити зв'язок" із КНР після інциденту з бойовим літаком у Південно-Китайському морі

Відносини між двома країнами залишають бажати кращого на фоні відмови китайської сторони зустрітися міністрам оборони США та Китаю. На думку держсекретаря Ентоні Блінкена, у таких ситуаціях найнебезпечніше — непорозуміння.

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Після інциденту з китайським бойовим літаком у Південно-Китайському морі американські військові занепокоєні радіомовчанням між сторонами. У зв'язку з цим держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про необхідність "регулярних, відкритих ліній зв'язку" між Вашингтоном та Пекіном, зокрема між міністрами оборони двох країн. Про це повідомили 1 червня оглядачі War is Boring.

Таку саму позицію зайняв і координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі. Він визнав, що лінії зв'язку на даний момент не відкриті, але їх тепер потрібно відкрити.

"Коли у вас є напруженість, подібна до цієї, ви хочете бути впевнені, що ви можете говорити. Саме тому я хочу, щоб лінії зв'язку залишалися відкритими", — заявив він.

Блінкен у свою чергу додав, що в таких ситуаціях найнебезпечніше — непорозуміння. На думку американського дипломата останній інцидент посилюється тим, що китайська сторона відхилила ініціативу Вашингтона на зустрічі міністрів оборони США та Китаю.

"Найнебезпечніше — не спілкуватися і, як наслідок, мати непорозуміння... Прикро, що зустріч, яку домагався міністр оборони Ллойд Остін з його китайським колегою, не відбулася", — зазначив Блінкен.

Напруга між Вашингтоном та Пекіном

Нагадаємо, 29 травня стало відомо, що у США запропонували організувати зустріч міністра оборони Ллойда Остіна зі своїм китайським колегою Лі Шанфу у Сінгапурі. Однак Пекін відхилив прохання США про зустріч глав оборонних відомств. Оглядачі агентства Bloomberg зазначили, що це стало останньою відмовою Китаю від зусиль Білого дому щодо відновлення зв'язків із ключовими офіційними особами на тлі підвищеної напруженості між двома державами. Втім, на рішення Пекіна міг вплинути той факт, що Лі Шанфу зараз перебуває під американськими санкціями.

Через два дні після цієї новини у Південно-Китайському морі стався інцидент з американським літаком-розвідником RC-135. У мережі були опубліковані кадри, на яких китайський багатоцільовий винищувач Народно-визвольної армії J-16 виконав агресивний маневр поблизу американського літака, створивши на шляху RC-135 зону турбулентності.

У зв'язку з цим Вашингтон звинуватив китайців у "невиправдано агресивному" маневрі перехоплення, а Пекін своєю чергою звинуватив США у "провокаційних та небезпечних діях", заявивши, що такі польоти підривають суверенітет КНР.