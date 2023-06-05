Джигурда у військовій формі: актор РФ засвітився на Донбасі в оточенні окупантів (відео)
Микита Джигурда, який народився у Києві, із захопленням спостерігав, як російські окупанти стріляють із міномета по території України.
62-річний російський актор і співак Микита Джигурда, родом із Києва, опублікував відео, на якому він постає у військовій формі та бронежилеті на території Донбасу в оточенні озброєних окупантів. Відео співак опублікував на своїй Instagram-сторінці 4 червня.
На записі Джигурда захоплено спостерігає за роботою окупантів із міномета та читає вірші.
На другому відео російський співак пройшовся траншеями росіян на Донбасі.
Раніше пропагандисти писали, що на початку червня Джигурда вирушив на окуповані українські території нібито з гуманітарною місією.
Зазначимо, що Джигурду вже не вперше помічено з російськими окупантами. Раніше наприкінці березня в мережі публікували відео з російським співаком в окупованій Волновасі Донецької області. Тоді Джигурда також позував у військовій формі.
Нагадаємо, 14 квітня Микита Джигурда заявив, що представники Служби безпеки України нібито пропонували йому стати кандидатом у президенти України. За його словами, з ним розмовляли люди з оточення колишнього нардепа Віктора Медведчука.