Наступ на півдні Донецької області: ЗСУ можуть вести розвідку боєм, — NYT

Американці навчали українських військових перевіряти позиції російських окупантів. Ще не зрозуміло, які операції стануть частиною головного удару, а які — хитрощами чи диверсіями, кажуть військові експерти.

Наступ ЗСУ на півдні Донецької області може стати початковим ударом для виявлення позицій та чисельності російських окупантів. Про це пише 5 червня американська газета The New York Times (NYT) із посиланням на військових аналітиків.

За їхніми даними, звіти про бойові маневри на фронті було важко розшифрувати. Поки що не зрозуміло, які операції стануть частиною головного удару, а які — хитрощами чи диверсіями.

"Спроба перевірити позиції окупантів — це традиційна тактика, якій американці навчають українців. Російська сторона повідомляла про пересування великих підрозділів увечері 4 червня та вранці 5 червня. Це потенційний сигнал того, що Україна ввела в бій навчені сили", — зазначили фахівці.

Українське військове командування офіційно не підтверджувало наступу на півдні Донецької області. Росіяни стверджують, що вже другу добу відображають атаки ЗСУ в регіоні.

Нагадаємо, що Міноборони РФ 5 червня звітував про початок 4 червня великомасштабного наступу ЗСУ на п'яти ділянках фронту. У бойових діях нібито брали участь 23-я та 31-а механізовані бригади.

Командир роти 92-ої ОМБр Юрій Федоренко 5 червня розповідав про успішне просування ЗСУ на Сватівському напрямку Луганської області. Піхота та артилеристи ефективно виконали бойове завдання.

Інститут вивчення війни 5 червня повідомляв про прорив ЗСУ у Запорізькій області. Тактичні успіхи зафіксовано у східній частині Запоріжжя.