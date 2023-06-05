"Мова мирних зборів не працює": бійці ЛСР влаштували диверсію в Азові під Ростовом (відео)

Легіонери підпалили частину залізничної системи та анонсували проблеми у військово-промислового комплексу РФ.

Російські сили спротиву влаштували диверсію на залізниці у місті Азов у Ростовській області РФ. Про це 5 червня повідомили у соцмережах Всенародного руху легіону "Свобода Росії".

"Один спалений вщент блок СЦБ — це перешкоди в роботі всієї залізничної інфраструктури області. Простим росіянам це завдасть максимум легких незручностей, а ось військово-промисловий комплекс від запізнень і змін напрямку руху постраждає значно більше", — підкреслили легіонери.

Згаданий блок є частиною системи, що забезпечує пропускну спроможність ділянок залізниць та безпечний рух потягів. Також російські партизани закликали громадян країни-агресорки доєднуватись до руху.

"Ось яка має бути опозиція для свободи Росії. Мова мирних зборів давно не працює. Настав час брати долю у свої руки", — заявили у легіоні.

Нагадаємо, 5 червня бійці легіону "Свобода Росії" повідомили про успішну ліквідацію ворожої техніки поблизу Шебекіно. Партизани розповіли, що в здійсненні операції їм допомогли дрони, та поділились кадрами бойових дій.

У російському медіа проінформували, що 20 російських повстанців проникли у населений пункт Нова Таволжанка у Бєлгородській області. Для цього партизани використали плавзасоби.

4 червня ексватажок донецьких бойовиків Ігор Стрєлков розкритикував Кремль за бездіяльність на тлі боїв у регіоні РФ. На його думку, переміщення "вагнерівців" вигідне Україні для удару "в іншому місці".