Охоронець закритого укриття у Києві пропагував відновлення СРСР, — ЗМІ

За інформацією журналістів, Вадим Мошкін зі своєю дружиною та ще кількома людьми створили у Деснянському районі столиці "Всесоюзне об'єднання виборців народів СРСР". Вони також заперечували незалежність України та навіть відмовлялися через це платити комунальні послуги.

Охоронець поліклініки, який 1 червня не відчинив двері бомбосховища під час ракетної атаки ЗС РФ по Києву, виявився пропагандистом комуністичного режиму. Про це 5 червня написало медіа УНН із посиланням на свої джерела у прокуратурі міста.

Згідно з інформацією, яку отримали журналісти ЗМІ, Вадим Мошкін, його дружина, а також ще кілька людей пропагували приєднання України до Росії та відновлення СРСР.

Вони організували у Деснянському районі столиці осередок так званого "Всесоюзного об'єднання виборців народів СРСР".

Також підозрювані називали себе членами "Українського республіканського відділення Київського міського комітету кредиторів СРСР". Мошкін та його дружина пояснили силовикам, що вважають проголошення незалежності України незаконним, а тому відмовлялися платити за комуналку. З цього приводу вони навіть писали листи до різних інстанцій. До речі, вони були написані на бланках із радянською символікою.

Координувала всі ці дії, за версією Київської міської прокуратури, дружина охоронця.

Нагадаємо, в ніч на 1 червня ЗС РФ завдали ракетного удару по Києву Через падіння уламків у Деснянському та Дніпровському районі Києва загинули троє людей.

Також 1 червня ЗМІ писали про те, що охоронця укриття у поліклініці заарештували. За словами мешканців будинків у Деснянському районі, розташованих поряд із медустановою, це не перший подібний випадок, коли охоронець не відкривав укриття під час повітряної тривоги.