Україна організувала мережу агентів у РФ і видає їм дрони для атак, — CNN

Україна організувала диверсійні осередки всередині РФ, що складаються з прихильників Києва та оперативників, які добре підготовлені до ведення військових кампаній на ворожій території.

Україна створила мережу власних агентів на території РФ, які влаштовують диверсії на ворожих об'єктах за допомогою безпілотників, котрі переправляються на російську територію контрабандним шляхом. Про це повідомляє CNN.

Проукраїнські агенти всередині РФ провели атаку дронів на Кремль на початку минулого місяця. Причому, БПЛА запускалися з території РФ — їх не перевозили з України.

Однак невідомо, чи здійснювалися інші атаки безпілотників з території РФ, чи мережею проукраїнських оперативників. Маються на увазі ті, що відбувалися в Москві та області, а також удари по нафтопереробних заводах на півдні РФ.

Водночас представники США дійшли висновку про те, що Україна організувала диверсійні осередки всередині РФ, які складаються з прихильників Києва та оперативників, добре підготовлених до ведення таких військових кампаній.

За даними журналістів, Україна передала цим диверсантам дрони українського виробництва. І джерела журналістів повідомили, що немає відомостей, що удари завдавалися за допомогою американських БПЛА.

Немає точних даних про те, як вдалося переправити БПЛА до тилу противника, проте два джерела повідомили журналістам, що для цього використовуються добре відпрацьовані контрабандні маршрути. З їхньою допомогою БПЛА та його компоненти переправляються до РФ і збираються там.

За інформацією розвідки ЄС, через велику протяжність російсько-український кордон складно проконтролювати — звідси й можливості для контрабанди.

Нагадаємо, що секретар РНБО заявив, що Україна не має відношення до атак дронів на Москву. За словами Данилова, Москва – найбільш захищений регіон РФ, а дрони, що її атакували, не були українськими.

Також повідомлялося, що ЗМІ вперше отримали докази того, що Росія купує зброю в Ірану. Дані про контракти, які є у Sky News, говорять про те, що вартість поставок перевищує 1 млн. доларів.