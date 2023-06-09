Відмовитись від десятків років радянського менталітету. Що ЗСУ мають зробити для перемоги

Українська армія має цілу низку проблем, починаючи від навчання до логістики. Виділяти більше коштів на армію не допоможе. На думку інструкторів Еріка Крамера та Пола Шнайдера, Україні потрібен системний підхід та зміни, які дозволять виграти у війні.

Наші інструктори готували підрозділ української Національної гвардії поблизу молдавського кордону. Коли ми прибули на полігон, український підрозділ уже знаходився на полігоні, кидаючи ручні гранати у відкритому полі менш ніж за 200 метрів від нас, а потім просто падаючи на землю без укриття і спостерігаючи, як вони вибухають. Потім ці солдати розпочали кулеметну підготовку, стріляючи з позицій з лівого уступу полігону через весь полігон (без упору). Наші інструктори проводили кругове тренування приблизно за 150 метрів за полігоном, і снаряди свистіли над нашими головами. Коли ми підійшли до відповідальної особи, чоловік сказав, щоб ми не хвилювалися; він був українським морським піхотинцем, який пережив Маріуполь, а полігон відповідає стандартам НАТО. Хоробрість і майстерність українських військових не піддаються сумніву, але цей приклад є дуже показовим для проблеми, з якими стикається підготовка українських Збройних сил, — відсутності укоріненого розуміння того, як проводити однакову, послідовну підготовку.

Фокус переклав статтю досвідчених військових та інструкторів Еріка Крамера та Пола Шнайдера про те, що зробити Збройним силам України для перемоги.

Після дев'яти місяців навчання всіх підрозділів Збройних сил України, включаючи сухопутні війська, прикордонну службу, Національну гвардію, морську піхоту, сили спеціальних операцій та сили територіальної оборони, ми помітили низку загальних тенденцій: відсутність командування місіями, ефективної підготовки та загальновійськових операцій; нестандартне матеріально-технічне забезпечення та обслуговування; і навіть неправильне використання сил спеціальних операцій. Ці тенденції вже вплинули на опір України і можуть перешкодити успіху наступу.

В Україні є проблеми в армії, які потрібно вирішити для того, щоб здобути перемогу

Як Україна може змінити формулу на свою користь? Відповідь полягає в уніфікованій загальновійськовій підготовці з упором на командування місією на рівні бригади, чого українські Збройні сили можуть досягти за допомогою зацикленої тридцятиденної програми "Підготуй інструктора". Цю підготовку можуть здійснювати західні військові інструктори, які працюють за контрактом із українськими військовими ветеранами в Україні. Така підготовка дозволить їм проводити загальновійськові операції та використовувати переваги, які дає приплив передової західної військової техніки, і, сподіваюся, дозволить Україні подолати переваги Росії у живій силі.

Відсутність децентралізації командування

З нашого досвіду, у багатьох підрозділах та штабах українських Збройних сил не заохочується особиста ініціатива, не зміцнюється взаємна довіра та не забезпечується принцип децентралізованого командування (Mission command). Як нещодавно розповіли Майкл Кофман та Роб Лі у подкасті Russia Contingency, в українських Збройних силах зберігається старий радянський менталітет, відповідно до якого більшість рішень приймається на вищих рівнях. Щодо військових керівників на рівні бригади і нижче у нас склалося враження, що молодші офіцери бояться робити помилки. Під час наших навчальних занять із польовими офіцерами нас часто запитують, яке покарання передбачено за провал під час виконання завдань чи ухвалення неправильних рішень. Нас також неодноразово запитують на кожному етапі планування чи операції: "Хто має право приймати це рішення?" Вони дивуються, що американські батальйонні бойові капітани (штабні офіцери, які контролюють поточні операції батальйону), мають право приймати рішення або віддавати накази від імені командира батальйону.

Процес планування українських військових потребує окремих наказів для кожної фази операції Фото: АрміяInform

Під час навчань ми неодноразово спостерігали, що процес планування українських військових потребує окремих наказів для кожної фази операції. Наприклад, батальйон, який перебуває в обороні, не може провести контратаку, навіть якщо його атакують. Він не має потенційних резервних завдань, таких як "бути готовими до контратаки", які плануються заздалегідь, щоб використати несподівані можливості. Він має чекати наказу. Звісно, процес планування українських військових ґрунтується на місцевій доктрині, а в реальному бою він залежить від командира. Проте, за нашими спостереженнями, в офіцерському корпусі Збройних сил України відбуваються серйозні зміни. Молоді офіцери розуміють, що вони повинні позбутися старого менталітету, але продовжують стикатися з опором старих офіцерів, прихильників радянської доктрини та централізованого планування. Майкл Кофман та Роб Лі зробили аналогічні спостереження після своєї останньої дослідницької поїздки до країни.

Навчаючи всі складові українських Збройних сил, ми постійно стикаємося з нестачею досвідченого сержантського складу. Часто можна бачити, як польові офіцери під час тренувань підраховують особовий склад та організують його харчування. В США на підготовку сержантського складу йдуть роки. Сержанти на рівні взводу мають досвід роботи щонайменше десять років. В американській армії лейтенанти очолюють взводи, але їхньою підготовкою займається саме сержант взводу, про що розповідається в журналі Defense News. В Україні командир взводу, який щойно закінчив академію, повинен керувати своїм взводом і навчати його. Без ефективних сержантів децентралізоване командування на рівні роти і нижче практично неможливе, саме сержанти несуть пряму відповідальність за виховання, наставництво та навчання солдатів.

Відсутність ефективного навчання

Нинішня філософія підготовки українських Збройних сил ґрунтується на старій радянській моделі. Великомасштабні навчання на рівні батальйонів відбуваються в оркестрованому та хореографічному режимі. Під час кількох навчань ми бачили, як командири роти спостерігали за перебігом навчань здалеку і лише зрідка втручалися. Вони діяли швидше як спостерігачі, ніж безпосередні учасники. Ця філософія змінюється і, як зазначалося в Russia Contingency, залежить від покоління. Молоді офіцери більш відкриті до західного військового стилю керівництва, тоді як офіцери старшого покоління дотримуються радянської доктрини. Незважаючи на ці тенденції, ми ще не бачили справжніх загальновійськових навчань за участю піхоти, артилерії та бронетехніки, які працюють разом. Синхронізація всіх цих різних елементів для досягнення максимального військового ефекту, уникнення вогню за своїми та введення супротивника в оману вимагає багаторазових тренувань на всіх рівнях командування, що дозволяє командирам робити помилки та працювати над процесами.

Молоді офіцери більш відкриті до західного військового стилю керівництва, тоді як офіцери старшого покоління дотримуються радянської доктрини Фото: Генштаб ЗСУ

Однією з критичних проблем є те, як тренуються українські військові та як організовані центри підготовки солдатів. У Збройних силах кожне відомство має власні навчальні центри, персонал, академії та режими навчання. Вони рідко обмінюються інструкторами чи, наприклад, проводять тренування підрозділів Національної гвардії у армійському центрі. Ми прямо запитали наших українських колег, чи можемо ми привезти кількох солдатів територіальних сил оборони для навчання на базі Національної гвардії. Нам відповіли, що це неможливо, бо вони не є нацгвардійцями. Ця система вкрай неефективна. Вона призводить до нераціонального витрачання ресурсів, а також до диких розривів у компетентності відомств та підрозділів. До того ж відомства у Збройних силах України не проводять планування та підготовку на основі однієї і тієї ж доктрини чи тактики, техніки та процедур. В результаті, коли війська України проводять спільні операції, дуже часто виникають непорозуміння, недовіра та непорозуміння.

Як зазначалося на цьому сайті, є кілька волонтерських організацій, які займаються підготовкою українських Збройних сил. Переважно навчання зосереджено на базових навичках солдатів на рівні роти або взводу. Навчання носить розрізнений і безсистемний характер, а якість навчання по-різному. НАТО проводить навчання окремих підрозділів та солдатів за межами України. Хоча така підготовка може бути ефективною та необхідною для отримання певних спеціальних навичок, таких як екіпажі танків та HIMARS, вона відриває підрозділи та солдатів від лінії фронту на кілька тижнів, а то й місяців. Командири не можуть дозволити собі відпускати підрозділи та солдатів на тривалий час. Згідно з нашими польовими дослідженнями, це є безпосередня необхідність, оскільки більшість підрозділів, які ми тренуємо, вирушають на фронт наступного дня після завершення тренування. Ми також вважаємо, що навчальні заходи за межами України не є послідовними та не використовують спільні програми навчання. Понад те, ці закордонні навчальні заходи дотримуються доктрин своїх країн походження. Хоча вони й намагаються врахувати реалії України, багато хто з них не повністю адаптує свої навчальні режими до того, як воюють українці, особливо з урахуванням українських доктринальних та правових обмежень на проведення операцій.

Відсутність загальновійськових операцій

Критичною проблемою для українських Збройних сил є те, що вони не проводять послідовних загальновійськових операцій. Відсутність об'єднаних синхронізованих операцій призводить до великих втрат у живій силі та техніці, а іноді – до невдалого результату. За результатами наших розмов з командирами українських рот і нашими інструкторами, які воювали у складі українських Збройних сил, танки використовуються більше як мобільна артилерія, а не в комбінованих операціях з піхотою, де бронетехніка вступає в бій безпосередньо перед піхотою. Ми на власні очі бачили стволи танків (і артилерії), розірвані від постійної стрілянини на максимальну дальність або надексплуатацію без технічного обслуговування та заміни. Майкл Кофман зробив аналогічні спостереження. Передбачається, що відносини між бронетехнікою та піхотою мають бути симбіотичними, але це не так. В результаті піхота проводить передові атаки чи діє у міських районах без захисту та вогневої могутності танків. Крім того, вогонь артилерії не синхронізовано з маневрами. Більшість підрозділів не спілкуються безпосередньо з артилерією підтримки, тому відбувається затримка у постановці вогневих завдань. Нам розповідали, що через проблеми із зв'язком підрозділу використовують бігунів для передачі вогневих завдань артилерійським батареям.

Танки використовуються більше як мобільна артилерія, а не в комбінованих операціях з піхотою, де бронетехніка вступає в бій безпосередньо перед піхотою Фото: Getty Images

Більшість військових операцій не поділяються на фази бою. Наприклад, вогневі завдання та маневри плануються окремо від дій піхотних підрозділів, а операції піхоти — окремо від артилерії, що підтримує. Цей підхід поширюється і на координацію дій сусідніх підрозділів, яка або відсутня або рідкісна, що призводить до великої кількості випадків вогню за своїми. Командири з підозрою ставляться до сусідніх підрозділів і тому не наважуються передавати спорідненим підрозділам важливу інформацію, яка може бути використана проти них.

Ці проблеми посилюються ненадійним зв'язком між підрозділами та з вищим керівництвом. В українських Збройних силах використовується безліч радіостанцій, вразливих до глушіння. Крім того, завдання батальйону в основному є незалежними операціями роти, які не зосереджені на основних зусиллях у поєднанні з підтримуючими зусиллями. Збройні сили не поєднують вогневі зусилля, тому операції мають фрагментарний та роз'єднаний характер. Окремі завдання не підтримують одне одного, а завдання підрозділів нижчого рівня не "вкладені" у завдання вищого рівня. Забезпечення також не синхронізовано з проведеними операціями.

Спеціальна логістика та технічне обслуговування

Допомога Заходу була критично важливою для оборони України. Однак різноманітність обладнання, яке зараз використовує Україна, призвела до значних проблем із логістикою та технічним обслуговуванням. З нашого досвіду, українські військові розбирають нове обладнання, яке прибуває до України, для обслуговування того обладнання, яке вже розгорнуте на місцях. У результаті передові частини одержують лише невеликий відсоток того, що потрапляє до країни. Наприклад, кулемет 50 калібру прибуває в Україну з додатковими стволами, запчастинами, посібниками та аксесуарами, але до того часу, як він потрапить на Донбас, від нього залишиться лише ствол.

Як уже писали інші, українські військові дивляться відеоролики на YouTube, щоб навчитися використовувати нове та незнайоме обладнання. Крім того, менталітет розподілу постачання в Україні полягає у дбайливому ставленні до ресурсів. Більшість офіцерів постачання батальйонів призначаються на посаду без навчання в офіцерській школі. Вони можуть мати помічника і кілька транспортних засобів, але все залежить від особистої ініціативи. Технічне обслуговування засноване на розбиранні на запчастини, обміні між підрозділами та відновленні на полі бою. Немає постійного потоку ремонтних деталей чи системи технічного обслуговування лише на рівні підрозділи, батальйону, бригади і складу. Майстерність ремонтників більшою мірою залежить від особистих здібностей та меншою — від централізованої підготовки механіків. В усіх відомствах є курси технічного обслуговування, але це допомагає створити готовий резерв механіків.

Майстерність ремонтників більшою мірою залежить від особистих здібностей і меншою – від централізованої підготовки механіків Фото: АрміяInform

Таке ставлення до технічного обслуговування відбивається на використанні бронетехніки, механізованих транспортних засобів та артилерії у бою. Підрозділи захищають ці засоби і використовують танки більше як артилерію, ніж у загальновійськових операціях з піхотою. Бойові машини доставляють солдатів на фронт, але часто відступають, потрапивши під обстріл. Ми також бачили, як стволи 155-мм гаубиць, що поставляються західними країнами, вибивало через те, що вони використовувалися на максимальній дальності (з використанням максимальних порохових зарядів), щоб не потрапити під контрбатарейний вогонь. У майбутньому українському контрнаступі ефективне використання цих коштів буде ключем до успіху, а під час наступальних операцій атакуючий зазвичай втрачає більше танків, машин та артилерії, ніж той, хто обороняється. Це вимагатиме зміни менталітету.

Відсутність скоординованого технічного обслуговування та логістики також відбивається на медичному обслуговуванні. Медична евакуація та медична допомога безсистемні. Досвідчені українські медики неодноразово заявляли, що багато хто з евакуйованих вижив би, якби їм своєчасно надали допомогу на останньому етапі. Збройні сили України можуть вирішити цю проблему за допомогою систематизації процесу логістики.

Неправильне використання сил спеціальних операцій

Українські Сили спеціальних операцій (ССО) розрізняються за своїми можливостями, підготовкою та спеціалізацією. На жаль, багато хто з них використовується як звичайна піхота. Це зводить нанівець навички, які роблять ці підрозділи спеціалізованими. Через високу інтенсивність бойових дій і російського контрнаступу, що триває, підрозділи сил спеціальних операцій часто опиняються в окопах, а не виконують традиційні завдання спецназу типу рейдів, розвідки і засідок. Ці розрізнені зусилля призводять до високого рівня втрат і відсутності місій ССО, пов'язаних із раптовістю чи скритністю, які можуть підтримати та сформувати операції батальйону та бригади звичайних сил. Традиційно ці солдати проходять тривалішу підготовку і мають меншу вогневу міць, ніж звичайні підрозділи, тому ви втрачаєте цінний актив, на відновлення якого потрібен час. Підрозділи спецназу України, що складаються з міжнародних добровольців, пропонують свої послуги командирам звичайних підрозділів без прив'язки до стратегічної або оперативної мети. Одним із прикладів такої місії є командир звичайної бригади, який доповів своєму командуванню, що зайняв поселення, відбите у росіян. Коли він зрозумів, що інформація, яку він мав, була помилковою, і вони зупинилися, він попросив міжнародний підрозділ ССО увійти до захопленого села та сфотографувати український прапор, встановлений на вершині будівлі у центрі села. Підрозділи сил спеціальних операцій швидко виснажуються, а підрозділи, що їх замінюють, не мають достатньої підготовки та досвіду для проведення справжніх місій ССО.

Через високу інтенсивність бойових дій і російського контрнаступу, що триває, підрозділи сил спеціальних операцій часто опиняються в окопах, а не виконують традиційні завдання спецназу типу рейдів, розвідки і засідок

Як вирішити ці проблеми?

Вирішення цих проблем потребує перерозподілу ресурсів та зміни менталітету. Це набагато складніше, ніж виділяти більше ресурсів та витрачати більше грошей. Ми рекомендуємо централізовано заплановану, низову, синхронізовану програму навчання, яка базується на 20-30-денному режимі підготовки для кожної бригади. Цей підхід відомий як "програма підготовки інструкторів" і призначений для створення групи інструкторів, які згодом зможуть продовжувати навчання нових українських офіцерів, які проходять через програму. Програма навчання повинна мати достатню гнучкість, щоб вносити корективи залежно від змін на полі бою та відмінностей між підрозділами. Дуже важливо, щоб навчання проходило на території України з використанням місцевих та іноземних інструкторів для західного та радянського обладнання.

Основним підрозділом Збройних сил України є легкий піхотний батальйон. Програма навчання, орієнтована на це формування, повинна бути основою для всієї підготовки та бути організована у вигляді серії 10-денних навчальних курсів, за якими йдуть 8-денні завершальні навчання. Відточування основ ведення бою та планування на рівні батальйону призведе до успіху на полі бою та зниження втрат. Ця інструкція включає 10-денну індивідуальну підготовку солдатів для рядового та сержантського складу та 10-денний курс командира роти/взводу. На першому курсі основну увагу буде приділено основам солдатської служби та тактиці легкої піхоти, а молодші офіцери зосередяться на питаннях керівництва та логістики. На рівні батальйону курс буде зосереджений на наступальних та оборонних операціях роти у сільській та міській місцевості. Третій 10-денний курс — це курс планування операцій бригади/батальйону та штабу. Цей курс буде присвячений основним наступальним та оборонним операціям батальйону, функціям та операціям штабу, а також циклу планування тривалістю від 12 до 24 годин.

Процес планування повинен бути скороченою версією процесу прийняття військових рішень у США/НАТО Фото: Twitter / NATO Allied Land Command

Процес планування повинен бути скороченою версією процесу прийняття військових рішень у США/НАТО. Більшість операцій в Україні планується менш ніж за 24 години або за кілька годин. Українська доктрина та правила також вимагають, щоб командир затверджував кожен крок місії, тому потрібний процес, адаптований до України. Навчання включатимуть планування міських операцій. Будуть включені загальновійськові операції, включаючи інтеграцію пожежників, інженерів, безпілотників та бронетехніки. У межах курсу також буде розроблено архітектуру зв'язку на рівні бригади та батальйону. Крім того, цей курс має бути спрямований на інтеграцію планування логістики у всі фази операції, а також на підготовку логістів із внутрішніх сил та засобів. Створення окремого взводу постачання та матеріально-технічного забезпечення для кожного батальйону, що включає спеціальну медичну евакуацію, матиме вирішальне значення.

Кульмінацією навчань стане 8-денний курс колективної підготовки бригади/батальйону/роти, що включає загальновійськові навчання, починаючи з планування та закінчуючи ротами у польових умовах. Ці навчання повинні передбачати "вільну військову гру", коли кожне рішення має наслідки, а командири та штаби повинні пристосовуватися до кожної зміни.

Для українських сил спеціальних операцій навчання зосереджено на трьох основних місіях:

засідка;

розвідка;

рейд із використанням методу "повзти, йти, бігти".

Основна увага має бути приділена детальному плануванню та цим трьом місіям. Це навчання може бути завершено протягом 25 днів. Перші 15 днів мають бути присвячені базовій піхотній тактиці, а також медичним, інженерним та нічним операціям. Останні 10 днів, на нашу думку, мають бути присвячені плануванню та операціям.

Усі тренування повинні включати періодичні подальші візити зі штабу на рівні бригади та батальйону для проведення повторного навчання та консультацій щодо операцій Фото: Генштаб ЗСУ

Усі тренування повинні включати періодичні візити зі штабу на рівні бригади та батальйону для проведення повторного навчання та консультацій з операцій. Крім того, по всій східній частині України мають бути розміщені мобільні навчальні та ремонтні групи, що спеціалізуються на системах, які потребують технічних навичок та обслуговування. Вони можуть проводити навчання та технічне обслуговування бронетехніки, бронетранспортерів, протитанкових систем, зброї з екіпажем, радіостанцій та переносних зенітно-ракетних комплексів. Ці навчальні та ремонтні групи проводитимуть навчання для окремих солдатів та екіпажів за лінією фронту у районі штабу бригади.

Ми також рекомендуємо програму наставництва для старших офіцерів на рівні генерального штабу та регіональних командувань. Українські Збройні сили не мають дивізій, а діють у складі регіональних командувань. У програму наставництва можна включити колишніх старших офіцерів західних країн для надання консультацій щодо планування та управління місіями.

Ця програма навчання амбітна, але здійсненна. Наша компанія, Група підтримки оборони України, за п'ять днів ефективно навчила батальйони та штаби швидкого планування на основі модифікованої версії процесу ухвалення військових рішень. Це включало один день теоретичної підготовки, одноденний інструктаж під керівництвом курсантів і три дні вправ з планування під керівництвом курсантів, включаючи аналіз місії, розробку курсу дій, варгеймінг та підготовку наказів.

Довгострокове вирішення проблеми навчання включає об'єднання навчальних курсів. Нині кожне відомство має свою власну систему шкіл для всього, включаючи бронетехніку, медицину та управління безпілотниками. Таке розрізнене навчання призводить до неефективності та неузгодженості зусиль. Збройні сили України, чи то Міністерство оборони чи внутрішніх справ, повинні призначити конкретну школу/відомство як представника з кожної конкретної навички чи системи озброєння. Цей навчальний заклад навчатиме всіх курсантів, будь то Сухопутні війська, Прикордонна служба, Національна гвардія, морська піхота чи війська територіальної оборони. Ця зміна вимагатиме культурного зсуву на рівні закону Голдуотера-Ніколса 1986 року, який вимагав "об'єднаності" у збройних силах США. Україна перебуває в екзистенційній боротьбі за своє існування, і міжвідомче суперництво слід відкласти у бік заради блага країни.

Висновок

Україна вела переважно оборонну війну, а тепер переходить до наступальної. Співвідношення військ у наступі та обороні може становити 3 до 1 (6 до 1 у міських боях). Якщо додати до цього міські бої високої інтенсивності, це співвідношення збільшиться. Україна ще має провести великі наступальні операції у великому місті або здійснювати переправи через великі річки. Обидві ці операції є дуже складними і ресурсо- і людиноємними, для їх успішного проведення потрібна тісна синхронізація всіх сил і засобів, включаючи піхоту, бронетехніку, артилерію, логістику та медицину. Українські Збройні сили показали відмінні результати, але їм необхідно переорієнтувати свою підготовку та операції на застосування комбінованої зброї та навчитися діяти ночами.

Змінити ситуацію на користь України можна шляхом проведення загальновійськових операцій та навчання

Термін дії західної підтримки України спливає дуже швидко. Крім того, воля українського народу підтримувати високий рівень втрат є дуже високою, але не безмежною. На боці російських військових багато людей та часу. Змінити ситуацію на користь України можна шляхом проведення загальновійськових операцій та навчання. Історія неодноразово показувала, як добре навчені і правильно керовані військові можуть перемогти погано навчену армію. Найскладніше — змінити менталітет старших командирів, які провели десятиліття у радянській системі, та перейти до філософії децентралізованого командування, яка дозволяє виявляти гнучкість та ініціативу з розумінням того, що це призведе не до катастрофи чи тюремного ув'язнення, а до перемоги на полі бою.

Про авторів

Ерік Крамер — директор та співзасновник Групи підтримки оборони України, розташованої у Києві. З липня 2022 року перебуває в Україні, навчаючи українські Збройні сили на всіх рівнях підрозділів, починаючи з відділення, взводу, роти, базових навичок солдата та тактики малих підрозділів та закінчуючи плануванням та операціями батальйону/бригади. Він колишній офіцер армійського спецназу, який вийшов у відставку у 2014 році після 26 років служби. Його останнє місце служби було в Пентагоні в офісі помічника міністра оборони зі спеціальних операцій та конфліктів низької інтенсивності. Офіцером спецназу він служив в Афганістані, Боснії, Конго, Іраку та Косово на різних рівнях командування — від загону до еквівалента батальйону.

Пол Шнайдер — другий співзасновник Групи підтримки оборони України. Він пробув в Україні багато місяців, навчаючи українські Збройні сили (аж до старших інструкторів військових академій України) тактичних та стратегічних операцій, процесу прийняття військових рішень та звичайних бригадних/батальйонних операцій у великомасштабних бойових діях. Шнайдер — колишній командир спецназу США, має великий досвід навчання та ведення бойових дій у різних місцях. Він вийшов у відставку у 2021 році, щоб зайнятися гуманітарною діяльністю, яка включала евакуацію сотень афганців та американських громадян під час виведення військ США з Афганістану. Після вторгнення Росії в Україну на початку 2022 року Пол зголосився допомогти у гуманітарній діяльності в Україні.