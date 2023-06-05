Допомога в дії: прикордонники показали кадри використання хорватських РСЗВ RAK SA-12 (фото)

За даними ЗМІ, хорватська РСЗВ здатна випустити до 12 снарядів за 10 секунд, а на її розгортання потрібно менш ніж 2 хвилини.

Українські прикордонники опублікували кадри використання реактивної системи залпового вогню RAK SA-12, переданої Хорватією. Відповідні фото опублікував пресцентр Державної прикордонної служби України 5 червня.

Фото: пресслужба ДПСУ Фото: пресслужба ДПСУ Фото: пресслужба ДПСУ Фото: пресслужба ДПСУ Фото: пресслужба ДПСУ Фото: пресслужба ДПСУ Фото: пресслужба ДПСУ Фото: пресслужба ДПСУ

"Озброєні та мотивовані, йдемо до єдиної мети — розбити ворога та повернути своє! Бажаємо всім українцям бадьорого настрою", — сказано в повідомленні Держприкордонслужби.

Що відомо про РСЗВ RAK-SA-12

За даними видання Defense Express, RAK-SA-12 — це унікальна розробка, що займає проміжне положення між традиційним мінометом 120-мм і легкою гаубицею калібру 105-мм. Однак, на відміну від звичайної гаубиці, хорватська РСЗВ здатна випустити до 12 снарядів за 10 секунд у бік супротивника.

Маса повністю спорядженого RAK-SA-12 складає 960 кг; для розгортання на позиції вже зарядженої такої РСЗВ потрібно до 1 хв 30 с, для розгортання з дозарядкою — до 3 хв 30 с, для згортання з бойової позиції — до 1 хвилини. Дальність стрільби з RAK-SA-12 становить від 800 до 8000 метрів, водночас є опція стрільби з виносного пульта на відстані до 25 метрів від пускової установки.

Нагадаємо, 11 травня стало відомо, що Хорватія передала Державній прикордонній службі України причіпні РСЗВ RAK-SA-12.

Раніше, 9 травня, ЗМІ показали, що ЗСУ мають на озброєнні румунські РСЗВ APR-40, про постачання яких не оголошували публічно.