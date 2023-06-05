Мільйони снарядів та антидрони: Литва анонсувала новий пакет військової допомоги Києву

На найближчому засіданні у форматі "Рамштайн", за словами голови міноборони Литви, стануть відомими подробиці нового пакету військової допомоги, який посилить фронт України.

У понеділок, 5 червня міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив, що його країна готує для України новий пакет військової допомоги, який враховує мільйони одиниць боєприпасів. Про це Анушаускас повідомив у своєму Twitter.

Голова оборонного відомства поділився інформацією, що новий пакет військової допомоги враховуватиме запаси снарядів для українських захисників, а також антидрони. Подробиці він пообіцяв розкрити на новому засіданні у форматі "Рамштайн".

"Литва готує нову партію підтримки для України. Мільйони одиниць боєприпасів, антидрони... За два тижні, після зустрічі у форматі "Рамштайн", ми оголосимо більше інформації про підтримку бойових дій в України", — написав міністр.

Війна в Україні: підтримка Литви

З початку повномасштабного вторгнення РФ Литва активно підтримує Україну. У січні президент Литви Ґітанас Науседа під час пресконференції у Львові з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Польщі Анджеєм Дудою повідомив, що Литва передасть Україні системи ППО та зенітні установки.

На початку березня 2023 року в Литві анонсували, що можуть навчити 1 600 українських військовослужбовців.

Вартість нового пакету військової допомоги від Литви, анонсованого на початку квітня, склала приблизно 41 млн євро.

У червні 2022 року Фокус писав про розбір разючої підтримки Литви та литовців, які зуміли зібрати майже 6 мільйонів євро на купівлю Bayraktar TB2, а сума військової допомоги на кінець квітня перевищила 100 млн євро.