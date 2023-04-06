Литва анонсувала нову військову допомогу для ЗСУ на суму 41 млн євро, — Міноборони

Інформація про надання пакета, до якого увійдуть обладнання та внески до міжнародних фондів, було опубліковано після завершення візиту міністра оборони Литви до України.

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Вартість нового пакету військової підтримки Литви для України становитиме близько 41 млн євро. Про це повідомив 5 квітня міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас у своєму Twitter.

Інформацію про нову військову допомогу Україні міністр оборони опублікував відразу після того, як повернувся до Литви після візиту до України.

"Вартість нового литовського пакету військової підтримки України досягне близько 41 млн євро. Він складатиметься з надісланого обладнання, нових надходжень, внесків до міжнародних фондів", — пише Анушаускас.

Олексій Резніков та Арвідас Анушаускас у Харкові

Відомо, що 4 квітня міністр оборони Литви провів зустріч з міністром оборони України Олексієм Резніковим у Харкові. Міністри відвідали район Салтівка, котрий постраждав від масованих російських обстрілів, і оцінили масштаби завданих руйнувань.

Підтримка Литви

У січні президент Литви Гітанас Науседа під час прес-конференції у Львові з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Польщі Анджеєм Дудою повідомив, що Литва передасть Україні системи ППО та зенітні установки.

Президенти Польщі, Литви та України 11 січня у Львові підписали спільну декларацію президентів "Люблинського трикутника" про спільну співпрацю та військову підтримку України.

"Сьогодні я привіз хороші новини для України. Ми передаємо системи ППО, зенітні установки, які мають допомогти вам у боротьбі", — сказав Науседа.

7 березня стало відомо, що близько 40 інструкторів із Литви планують поїхати до Німеччини, щоб навчати українських військових захищати свою країну від російських загарбників.

27 березня у відповідь на заяву Володимира Путіна про плани Росії розмістити на території Білорусі свою ядерну зброю, Литва заявила, що вводитиме проти РФ нові санкції.