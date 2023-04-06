Литва анонсировала новую военную помощь ВСУ на сумму 41 млн евро , — Минобороны

Информация о предоставлении пакета, в который войдут оборудования и взносы в международные фонды, была опубликована по завершению визита министра обороны страны в Украину.

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Стоимость нового пакета военной поддержки Литвы для Украины составит около 41 млн евро. Об этом сообщил 5 апреля министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в своем Twitter.

Информацию о новой военной помощи Украине министр обороны опубликовал сразу же после того, как вернулся в Литву после визита в Украину.

"Стоимость нового литовского пакета военной поддержки Украины достигнет около 41 млн евро. Он будет состоять из присланного оборудования, новых поступлений, взносов в международные фонды", — пишет Анушаускас.

Алексей Резников и Арвидас Анушаускас в Харькове

Известно, что 4 апреля министр обороны Литвы провел визит с министром обороны Украины Алексем Резниковым в Харькове. Министры посетили пострадавший от массированных российских обстрелов район Салтовка и оценили масштабы нанесенных разрушений.

Поддержка Литвы

В январе президент Литвы Гитанас Науседа во время пресс-конференции по Львове с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой сообщил, что Литва передаст Украине системы ПВО и зенитные установки.

Президенты Польши, Литвы и Украины 11 января, во Львове подписали совместную декларацию президентов "Люблинского треугольника" о совместном сотрудничестве о военной поддержке Украины.

"Сегодня я привез хорошие новости для Украины. Мы передаем системы ПВО, зенитные установки, которые должны помочь вам в борьбе", — сказал Науседа.

7 марта стало известно, что около 40 инструкторов из Литвы планируют поехать в Германию, чтобы обучать украинских военных защищать свою страну от российских захватчиков.

27 марта в ответ на заявление Владимира Путина о планах России разместить на территории Беларуси свое ядерное оружие, Литва заявила, что будет вводить против РФ новые санкции.