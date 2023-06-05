Прорив до 1600 метрів: ЗСУ просунулися під Бахмутом, — Маляр (карта)

Як повідомила заступниця міністра оборони, бійці Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" здійснюють наступальні дії на кількох напрямках на східному фронті.

Сьогодні війська Оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" активно здійснюють наступальні дії на східному фронті. Про це у понеділок, 5 червня, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Фото: deepstatemap.live

Як зазначила Маляр, попри опір противника та його спроби утримати займані рубежі та позиції, Сили оборони Україна просуваються вперед на кількох напрямках у районі Бахмуту Донецької області.

Українські захисники досягли наступних результатів у ході бойових дій:

На напрямку Оріхово-Василівка та Парасковіївка вдалося просунутися на відстань від 200 до 1600 метрів.

На напрямі Іванівське та Кліщіївка ЗСУ подолали відстань від 100 до 700 метрів.

Нагадаємо, 5 червня Ганна Маляр повідомила, що Збройні сили України перейшли до наступальних дій одразу на кількох напрямках фронту.

Також 5 червня у Генштабі ЗСУ спростували інформацію Міноборони Росії про те, що українські збройні сили перейшли до повномасштабного контрнаступу на Донбасі.