Мінус танки, БМП-3 та БРДМ: в ЛСР виклали відео знищення техніки ЗС РФ на Бєлгородщині

Бійці Легіону "Свобода Росії" закликали солдатів ЗС РФ припинити опір, здаватися в полон та зберегти собі життя.

У ніч на понеділок, 5 червня, бійці Легіону "Свобода Росії" (ЛСР) знищили два танки, БМП-3 та БРДМ. Відповідне відео вони опублікували у Telegram.

"Цієї ночі Легіон з використанням ударних дронів знищив кілька одиниць бойової техніки режиму. Ніч — наш час, і від нас вам не сховатися навіть у темряві", — йдеться у повідомленні.

На кадрах видно, як за допомогою безпілотників завдаються удари по військовій техніці російської армії, після чого можна спостерігати вибухи.

Крім того, добровольці закликали російських солдатів припинити опір, здаватися в полон і зберегти собі життя.

"Вам немає сенсу гинути за кооператив "Озеро" і ще один президентський строк бункерного плішивого діда", — додали в ЛСР.

Ситуація у Бєлгородській області

5 червня аналітики DeepStateMAP повідомили, що на Бєлгородщині утворилася сіра зона поблизу українського кордону. Загалом територія збільшилася до 10 кв. км. Фахівці вважають, що відсутність управління та невдалі спроби армії РФ відбити атаку, спровокували втрату значної території поблизу кордону з Україною. Передислокація додаткових російських підрозділів у Бєлгородську область не дала результату для Кремля.

Також бійці РДК та ЛСР зуміли пройти на територію Нової Таволжанки. Російські медіа повідомляють, що 20 добровольців зайняли три будинки в населеному пункті, після чого почалася битва з підрозділами Міноборони РФ.

Цього ж дня представники "Російського добровольчого корпусу" заявили, що контролюють Нову Таволжанку та іншої влади в населеному пункті, в якому раніше мешкали п'ять тисяч осіб, немає.

Нагадаємо, 5 червня в Бєлгородській області внаслідок атаки БПЛА спалахнув енергооб'єкт. За даними російських медіа, пожежа сталася на підстанції поблизу пункту Болховець. Інцидент із безпілотником підтвердив губернатор регіону В'ячеслав Гладков. Представники місцевої влади вважають, що український безпілотник скинув вибуховий пристрій на об'єкт.