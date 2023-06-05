Атакували дронами: в ДПСУ показали успішну роботу партизанів на території Росії (відео)

Невідомі партизани знищили станцію спостереження "Муром-М" та антени стільникового зв'язку на території Брянської області.

У мережі з'явилися кадри успішної роботи партизанів на території Росії. Події на відео відбуваються у Брянській області. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Telegram.

На опублікованому відео видно, як партизани знищують станцію спостереження Муром-М на території Брянської області.

У Курську також діють невідомі партизани, які проводять операції проти російської військової авіації, розміщеної на місцевому аеродромі. Інформація про точну кількість пошкоджених повітряних суден на даний момент знаходиться у процесі уточнення.

Нагадаємо, на територію населеного пункту Сушани, Брянської області РФ, 27 травня проникла диверсійно-розвідувальна група.

Нещодавно в мережі оприлюднили кадри невдалих авіаударів російських армійців. Ворог прагнув вразити добровольців РДК, проте атакував порожнє поле.