Попри антиукраїнські заяви Орбана, 90% жителів Угорщини підтримують Україну, — дослідження

За даними дослідження GLOBSEC, 48% угорців вважають, що Росія є загрозою безпеці, а 38% погодилися з твердженням, що РФ загрожує їхній ідентичності й цінностям — за рік цей показник зріс на 5%.

Результати дослідження, які наприкінці травня опублікувала неурядова організація GLOBSEC зі штаб-квартирою в Братиславі, свідчать про те, що попри всі антиукраїнські заяви уряду Угорщини, 90% мешканців країни вважають за необхідне продовжувати підтримувати українських біженців на тлі масштабного вторгнення російських військ. Про це повідомляє пресслужба організації.

90% респондентів сказали, що вважають за важливе продовжувати підтримку українських біженців, тоді як 41% переконані, що українські біженці отримують допомогу "за рахунок" представників населення Угорщини, які її потребують більше.

Але, попри загальну підтримку біженців угорською громадськістю, тільки 54% респондентів вважають, що економічні санкції проти Росії працюють і повинні залишатися чинними доти, доки російські війська не підуть із України.

27% угорців вважають Росію стратегічним партнером, тоді як у 2022 році таких було 35%.

Крім того, 48% угорців вважають, що РФ становить загрозу безпеці, а 38% погодилися з твердженням про те, що РФ — загроза їхній ідентичності й цінностям, роком раніше таких громадян було 32%.

89% угорців, як і раніше, підтримують членство в НАТО, а 77% вважають, що Альянс захищає від нападів із боку інших держав.

Зниження довіри з боку угорської громадськості до Росії контрастує з неодноразовими антиукраїнськими випадами офіційних осіб Угорщини.

На адресу угорського прем'єра Віктора Орбана в середині квітня звучала критика за його коментар про те, що Україна — це нібито країна, якої фінансово "не існує", оскільки багато в чому залежить від допомоги інших країн, які допомагають протистояти повномасштабному російському вторгненню.

Нагадаємо, що у квітні віцеспікерка парламенту Угорщини Дора Дуро заявила, що якщо Україна надасть Закарпаттю й іншим регіонам із неукраїнським населенням територіальну автономію, це буде "кроком у правильному напрямку".

Також повідомлялося, що прем'єр-міністр Віктор Орбан запропонував Україні не проводити контрнаступ. У МЗС України відповіли на заяву угорського політика.